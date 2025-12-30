Claudia Letizia attacca Signorini: “Moralista ipocrita, al Grande Fratello voleva esporre mio figlio in tv”

Claudia Letizia attacca Alfonso Signorini dopo il caso Falsissimo: “Moralista e ipocrita, voleva parlare di mio figlio minorenne in diretta”. La ex gieffina rompe il silenzio sulla sua esperienza al GF: “Queste persone che si comportano così in tv, se venissero finalmente allontanate, allora sarebbe una liberazione”.

La bufera su Alfonso Signorini non accenna a placarsi, anzi è arrivata a uno snodo fondamentale con l'iscrizione nel registro degli indagati del conduttore del Gf e direttore di Chi. Intanto, arriva un nuovo attacco frontale. A sferrarlo è Claudia Letizia, ex concorrente del Grande Fratello, che attraverso Instagram ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe, rievocando un'esperienza che evidentemente non ha mai digerito.

L'esperienza nel 2011

Claudia Letizia ha partecipato al Grande Fratello nel 2011. Era l'edizione numero 12 con la conduzione di Alessia Marcuzzi e con Alfonso Signorini opinionista. "Mi aveva molto criticata, da grandissimo moralista parlava del fatto che una mamma non poteva mostrare ‘le tette'", attacca la Letizia. "Criticava che io facessi burlesque." Ma è sul tentativo di coinvolgere suo figlio nelle dinamiche televisive che il tono si fa più duro. "Voleva anche parlare di mio figlio, che all'epoca era minorenne. C'erano leggi che tutelano i minori in tv, ma lui voleva parlare in diretta di mio figlio di cose sue personali, ma io non volevo."

"Io non mi vendo come fanno tanti"

La showgirl rivendica con forza la propria scelta di tenere i figli lontani dai riflettori: "Non mi vendo come fanno tanti, io i bambini sui social non li metto." Un principio che all'epoca, secondo il suo racconto, si scontrò con la volontà del conduttore.

"Da grandissimo moralista, quindi ipocrita, lui voleva parlare di me in quanto mamma, perché è da condannare una mamma che fa burlesque e poi voleva rendere pubbliche tematiche che riguardavano mio figlio che aveva 8 anni", prosegue la Letizia, sottolineando la contraddizione tra il moralismo ostentato e il tentativo di esporre un bambino in diretta televisiva.

Il riferimento al caso Corona

L'intervento della ex gieffina si inserisce nel clima incandescente che si è creato dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona su Signorini che hanno portato alla denuncia dell'ex gieffino Antonio Medugno. "Non so se è vero tutto quello che ha detto Corona", premette prudentemente la Letizia, "ma queste persone che si comportano così in tv se venissero finalmente allontanate sarebbe una liberazione per chi vuole fare questo mestiere in modo pulito."