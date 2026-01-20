Medugno risponde a Clarissa Selassié: “Il rapporto sessuale c’è stato. Con lei solo una notte, non avevo interesse”

Antonio Medugno replica all’intervista di Clarissa Selassié a Fanpage.it. Il modello contraddice la principessa etiope: “Il rapporto sessuale tra noi c’è stato. Fu una notte e basta, decisi di chiudere perché non avevo interesse a proseguire la conoscenza”.

Antonio Medugno risponde all'intervista di Clarissa Selassié a Fanpage.it. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, che ha denunciato Alfonso Signorini per molestie sessuali ed estorsione, continua a ribadire che tra lui e la principessa etiope ci sia stato un rapporto sessuale prima di entrare nella Casa. Le parole ai microfoni de Lo stato delle cose: "Dice cose contraddittorie. Ho passato con lei solo una notte, una notte e basta perché successivamente io non avevo interesse a proseguire questa conoscenza".

La replica di Antonio Medugno a Clarissa Selassié

Ospite di Massimo Giletti nella puntata del 19 gennaio, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha replicato alle recenti dichiarazioni rilasciate da Clarissa Selassié a Fanpage.it. Il modello ha confermato il coinvolgimento fisico tra loro, smentendo quanto riferito della principessa: "Incontrai Clarissa in un locale a Roma, ho passato la notte con lei. Il rapporto c'è stato. Fu una notte e basta perché successivamente io non avevo interesse a proseguire questa conoscenza. Le spiegai la situazione in modo tranquillo". Secondo Medugno, le versioni fornite dall'influencer sarebbero poco lineari: "Dice cose contraddittorie, tutto quello che dichiara lascia il tempo che trova". Il racconto di quella notte con la Selassié si intreccia però con le presunte pressioni subite dal conduttore del reality. Medugno ha rivelato che, dopo l'incontro con Clarissa, avrebbe ricevuto un messaggio particolare da parte di Signorini: "Mi scrisse: ‘Pessima strategia la tua, hai scop*to la principessa e non hai scopato la regina‘".

Le parole su Signorini: "A me faceva schifo"

Chiuso il capitolo Selassié, Medugno ha affrontato il tema della denuncia per molestie sessuali ed estorsione presentata contro Signorini. Ha negato fermamente di aver mai avuto rapporti con il conduttore, descrivendo un clima di forti pressioni psicologiche: "Viene detto che sono gay, che sono andato a letto con Signorini per entrare, ma non è vero. Dalle chat si evince che io non ci sono mai stato a letto. A me faceva schifo". Il napoletano ha confessato il peso di questo segreto: "Ho subito una violenza che mi sono portato per anni e non ho mai esternato neanche alla mia famiglia. Andai da lui sperando capisse che potevo lavorare anche senza scendere a compromessi".

Il caso delle chat diffuse da Fabrizio Corona

Infine, Medugno ha chiarito come la vicenda sia diventata di dominio pubblico, puntando il dito contro il suo ex manager, Alessandro Piscopo: "Non ho autorizzato io la diffusione di quelle chat. Il mio manager a mia insaputa le ha mandate a Corona, da lì ho dovuto tutelarmi. Mi ha dato fastidio essere buttato in un caso mediatico dal nulla mentre vivevo la mia vita sereno. Spero venga fatta giustizia perché è stato pesante viverlo e rimuoverlo".