Clarissa Marchese smette di allattare dopo oltre due anni: “Bisogna ascoltare il proprio corpo” L’ex tronista di Uomini e Donne Clarissa Marchese ha raccontato di aver smesso di allattare sua figlia Arya ora, a oltre due anni dalla nascita. Alle polemiche delle fan ha replicato: “Informatevi, anche l’OMS lo consiglia”

A cura di Gaia Martino

Clarissa Marchese, l'ex tronista che nel 2016 ha salutato il programma Uomini e Donne con Federico Gregucci, ha raccontato di aver smesso di allattare sua figlia Arya circa due anni e mezzo dopo la sua nascita. Dopo tre anni di fidanzamento Clarissa e Federico si sono sposati nel Duomo di Capua e nel marzo 2020 hanno allargato la famiglia con la prima figlia: non è stato facile, ha raccontato Miss Italia 2014 su Instagram, convincere ora la piccola del fatto che "la mamma non ha più il latte". In tanti le hanno fatto notare che dopo un anno non si dovrebbe più allattare, la replica alle "citazioni" o "detti delle nonne" su Instagram.

Le parole di Clarissa Marchese

Clarissa Marchese con un IG story ieri mattina annunciava di aver smesso di allattare dopo circa due anni e mezzo. La sua piccola Arya nasceva nel marzo 2020 e sino ad ora ha bevuto il latte della sua mamma: ""Dopo un anno non c'è più niente nel tuo latte", "Dopo due anni diventa acqua": queste sono solo piccoli esempi di citazioni che ho avuto il piacere di sentire in questi quasi 2 anni. Non sempre hanno ragione, impariamo ad informarci bene" ha scritto l'ex tronista in risposta a chi sostiene che avrebbe dovuto smettere di allattare molto prima.

Diamo credito agli scienziati, ai risultati di studi condotti per anni, all'OMS che consiglia l'allattamento per i primi 2 anni di vita del bambino. Soprattutto ascoltate voi stesse, il vostro corpo, e fate ciò che vi sentite di fare.

Il racconto della prima nottata senza allattare

L'ex tronista di Uomini e Donne ha poi raccontato nel dettaglio come ha fatto capire alla figlia che la mamma non aveva più latte. È stata una dura nottata, ha spiegato, ma è riuscita a convincerla.

Leggi anche Caterina Balivo torna alla conduzione dopo due anni, il passaggio dalla Rai a TV8

Vi ho detto che ho ufficialmente smesso di allattare, non è stato facile ma sono stata decisa a farlo. Ieri sono tornata a casa, ieri notte Arya voleva fare il suo spuntino notturno ma le ho detto che il latte di mamma non c'era più. Erano le 4,30 di notte, ero stanca, lei ha pianto fino alle 7,30. Tre ore no stop di pianti, grida, urla. È stato difficile per me, non l'ho mai vista così. L'ha presa male, però c'è stato il lieto fine perché si è addormentata e quando si è svegliata mi ha detto "mamma il biberon".

Clarissa Marchese ha poi rivelato che il papà, Federico Gregucci, le aveva inviato un video nel quale chiacchierava con la figlia riguardo la fine dell'allattamento: