Clarissa Marchese rivela su Federico Gregucci: “Abbiamo vissuto un momento di crisi dopo la nascita di nostro figlio”

Dopo anni insieme e una famiglia costruita con amore, anche Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno vissuto un momento difficile. L’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato per la prima volta il momento delicato attraversato dopo la nascita del figlio Christian e i cambiamenti che hanno scosso la loro quotidianità.

Le parole di Clarissa Marchese

A parlarne è stata la stessa ex tronista in un'intervista a Uomini e Donne Magazine. Clarissa ha spiegato che l’arrivo di un bambino può rompere gli equilibri creati fino a quel momento e, nel loro caso, la situazione era resa ancora più complessa da due traslochi affrontati nel giro di poco tempo. "Dopo la nascita di Christian abbiamo attraversato un momento di crisi. Un po' perché si erano rotti gli equilibri che avevamo creato, un po' perché eravamo nel pieno di due traslochi. Ne siamo usciti semplicemente con la voglia di riuscire a superare ogni difficoltà", ha detto.

Nonostante le tensioni, però, hanno superato anche quella fase: "Le crisi vanno accettate. Siamo rimasti uniti nell'obiettivo di mettere al primo posto la famiglia. Il dialogo e il rispetto ci hanno salvati. Il trasferimento a Milano è stato un nuovo inizio". Nonostante le tensioni, lei e Federico hanno scelto di restare uniti, convinti che l’affinità che li aveva legati “dal giorno zero” .

La storia d'amore iniziata a Uomini e Donne e il matrimonio

Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sono conosciuti nel 2016 durante il percorso a Uomini e Donne, dove lei era tronista e lui il corteggiatore che alla fine riuscì a conquistarla. Fin dal primo incontro, tra loro è scattata una sintonia immediata che li ha resi una delle coppie più amate dal pubblico del programma. Dopo l’esperienza televisiva hanno scelto di vivere la relazione lontano dai riflettori, dividendosi tra Italia e Stati Uniti, dove Federico ha portato avanti la sua carriera da allenatore. Nel maggio 2019 sono diventati marito e moglie con un matrimonio da favola in Sicilia, terra d’origine di Clarissa, coronando così il loro amore.