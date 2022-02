Claire Foy, protagonista di The Crown, vittima di uno stalker Claire Foy, l’attrice che ha interpretato la Regina Elisabetta in The Crown, è stata vittima di uno stalker che è arrivato a presentarsi sotto casa sua dopo averle inviato decine di mail.

A cura di Ilaria Costabile

Claire Foy, l'attrice che ha dato il volto ad una giovane Regina Elisabetta nella serie The Crown, è stata vittima di stalking fino allo scorso dicembre. I media britannici hanno raccontato la terribile vicenda che ha visto protagonista la donna che, infatti, si è trovata faccia a faccia con l'uomo da lei ossessionato e che da mesi la perseguitava tramite mail, fino ad arrivare sotto la sua abitazione.

Le molestie via mail

Stando a quanto riferito dai media britannici, il 17 dicembre Claire Foy ha dovuto chiamare la polizia dopo che l'uomo, poi accusato, recatosi sotto casa sua ha bussato ripetutamente alla sua porta. Il suo nome è Jason Penrose, ha 38 anni e da mesi invia delle mail ad Emma Jackson, che si occupa di curare il rapporto dell'attrice con la stampa. Il contenuto di queste mail è sempre stato a dir poco preoccupante, dal momento che l'uomo farneticava sulla necessità di dover intraprendere una relazione amorosa con la Foy, aggiungendo che l'attrice sarebbe stata violentata o che era solita prostituirsi, che sarebbe stata aggredita. Dopo aver compreso la gravità della situazione, l'addetta stampa ha quindi girato queste email all'agente della star che, intanto, ne aveva ricevute di simili.

L'ordine restrittivo al presunto molestatore

Dopo questi episodi, però, nessuno era intervenuto per accertarsi che non potessero esserci ripercussioni, e si giunge alla sera della mancata aggressione, in cui Penrose si è presentato sotto casa di Claire Foy, per poi essere bloccato dalla polizia. Dopo il fermo, quindi, sono intervenuti i magistrati inglesi di Highbury Corner che hanno imposto all'uomo un ordine restrittivo che gli vieta di mettersi in contatto con l'attrice e anche con la sua addetta stampa, oltre al divieto di avvicinarsi alle loro abitazioni, o in luoghi dove potrebbero trovarsi. La sentenza definitiva arriverà il prossimo 30 giugno, ma qualora dovessero esserci delle infrazioni, verranno perseguitate come reati.