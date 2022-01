Chiara Ferragni: “Ho l’ovaio policistico, mi dissero che sarebbe stato difficile avere figli” Via Instagram, Chiara Ferragni ha raccontato un momento difficile della sua vita. Prima di incontrare Fedez, viveva a Los Angeles e i medici le avevano diagnosticato la sindrome dell’ovaio policistico, dicendole che sarebbe stato molto difficile avere figli.

Influencer da milioni di follower, imprenditrice e anche mamma. Chiara Ferragni, sposata con Fedez dal 2018, si destreggia tra la sua carriera sempre in costruzione e il suo essere genitore. Ha due figli, Leone e Vittoria, nati nel 2018 e nel 2021, di cui si prende cura con amore. E anche se ora è felicemente mamma, in passato, quando viveva a Los Angeles, c'è stato un momento in cui le hanno diagnosticato la sindrome dell‘ovaio policistico, dicendole che "sarebbe stato molto difficile avere figli". Messa da parte la paura iniziale, l'influencer ha iniziato ad andare in terapia e a prendersi cura di se stessa.

Il racconto di Chiara Ferragni

Prima di incontrare Fedez e diventare mamma, Chiara Ferragni viveva a Los Angeles con il suo ex fidanzato. Vi Instagram, rispondendo alle domande di alcuni follower, ha raccontato quel periodo della sua vita, fatto di alti e bassi:

Quando abitavo a Los Angeles ho passato momenti molto belli e un pò meno belli, in cui mi sentivo sola e un pò depressa. Però per me era troppo importante stare lì e non ero pronta a tornare in Italia, quindi in tante situazioni mi sono un pò sforzata di trovare il bello, anche quando non ero felice al 100%, perché avevo fatto questa scelta e volevo portarla avanti.

L'influencer sentiva la mancanza degli affetti più cari e quella situazione, resa ancora più complicata dal rapporto non sempre sereno con l'ex fidanzato, l'aveva portata ad avere anche dei problemi di salute:

Era molto difficile per me stare a Los Angeles, avevo una storia con molti alti e bassi con il mio ex fidanzato e lontano dalla mia famiglia e dai miei amici. Avevo anche dei problemi di salute, fra cui non mi veniva il ciclo per parecchi mesi.

Viste le sue condizioni, ha deciso di andare dai medici, che le hanno diagnosticato la sindrome dell'ovaio policistico, dandole la brutta notizia: "Ho visto diversi medici e uno di loro mi aveva detto che avevo la sindrome dell‘ovaio policistico e che per me sarebbe stato probabilmente molto difficile avere figli in futuro."

"Sono andata in terapia e mi sono presa cura di me stessa"

Dopo lo spavento iniziale per la notizia, Chiara Ferragni ha deciso di riportare la sua vita nella giusta direzione e prendersi cura di se stessa, concentrando le energie su altrove:

In quel momento non volevo figli, non ero neanche nella relazione giusta, ma l'idea che non avrei potuto farlo mi aveva terrorizzato. Però tutto quel periodo mi ha spinto a prendermi cura del mio corpo e della mia mente in modo totalmente diverso. Ho iniziato terapia, ho cominciato a concentrarmi su altre cose, a fare sport e anche a seguire il mio istinto e il mio cuore.

E i risultati del suo cambio di prospettiva non sono tardati ad arrivare: l'estate del 2016, infatti, "è stata una delle più belle" della sua vita e subito dopo ha incontrato Fedez, l'uomo che nel giro di due anni sarebbe diventato suo marito. "Ho cominciato a tornare in Italia e si è sistemato tutto. Quando è stato il momento di volere bambini siamo stati super fortunati che è successo anche molto velocemente", continua l'influencer parlando del momento in cui lei e Fedez hanno deciso di volere un bambino, e conclude: "È pazzesco come la salute mentale condizioni anche la nostra salute fisica".