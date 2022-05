“Chiara Ferragni come Silvia per Leopardi”, l’influencer reagisce alla tesina circolata sui social Il collegamento con la musa ispiratrice di Giacomo Leopardi non risulta poi così forzato se si considera che Chiara Ferragni era già stata paragonata alla Venere di Botticelli. Il direttore degli Uffizi l’aveva definita: “Divinità contemporanea”.

A cura di Giulia Turco

Ha fatto il giro di Twitter il video della ragazza che ha dedicato a Chiara Ferragni la sua tesina, probabilmente, di terza media. Su Tik Tok l'adolescente è parecchio popolare e così ha ben pensato di condividere con i suoi seguaci il frutto del suo lavoro ispirato all'iconica influencer e imprenditrice digitale. Tra i molteplici collegamenti uno su tutti salta all'occhio: quello di Chiara Ferragni musa ispiratrice di bellezza come Silvia fu per Giacomo Leopardi.

La reazione di Chiara Ferragni alla tesina a lei dedicata

Alla fine il video è capitato tra le mani della diretta interessata che lo ha ripostato sul suo profilo Tik Tok. Da un lato scorre il video della presentazione della ragazza, dall'altro l'influencer reagisce alla sua spiegazione mostrandosi molto interessata. In tanti si sono espressi circa il lavoro dell'adolescente, giudicando un po' forzati i collegamenti tra le varie materie. Ad esempio, Storia: "Gli anni 80 con la nascita di Internet". Arte: "Klimt e le tre età della donna". Scienze: "La riproduzione poiché è una mamma e influencer". Tecnologia: "La comunicazione e i mass media". Educazione Civica: "L'obiettivo 8 dell'agenda 2030: lavoro e crescita economica", o Geografia: "L'America perché Chiara Ferragni ha vissuto a Los Angeles". L'imprenditrice manda un bacio virtuale alla ragazza quando la paragona a Silvia di Giacomo Leopardi "perché anche Chiara è un'ispiratrice".

Quando Chiara Ferragni venne paragonata alla Venere di Botticelli

Certo, sulla Brexit e la riproduzione è lecito sollevare qualche dubbio di pertinenza con Chiara Ferragni, ma il collegamento con la musa ispiratrice di Giacomo Leopardi non risulta poi così forzato se si considera che nel 2020 Ferragni era stata paragonata alla Venere di Botticelli. A trovare il nesso era stato il direttore degli Uffizi che aveva avuto l’imprenditrice ospite nella galleria per un giorno. In quell’occasione l’aveva definita una vera e propria Musa ispiratrice, “un mito, una sorta di divinità contemporanea nell’era dei social” paragonabile al valore che assunse la Venere di Sandro Botticelli a fine ‘400.