Chiara Bontempi per il marito Gianmarco Tamberi dopo l’oro ai Mondiali: “Promessa mantenuta” La dedica social di Chiara Bontempi per il marito Gianmarco Tamberi dopo la medaglia d’oro nel salto in alto conquistata ai Mondiali di Atletica 2023 di Budapest: “Promessa mantenuta. Non ho sposato un uomo ma un supereroe”.

A cura di Gaia Martino

Chiara Bontempi sui social elogia il marito Gianmarco Tamberi dopo la medaglia d'oro nel salto in alto conquistata ieri ai Mondiali di atletica di Budapest. Un traguardo che il campione si era prefissato di raggiungere già da tempo, come documentato da un video condiviso poche ore fa dalla moglie tra le stories. "Promessa mantenuta" ha infatti scritto la giovane classe '95 originaria di Ancona che negli ultimi minuti ha inoltre dedicato un post alla sua dolce metà: "Non ho sposato un uomo, ma un supereroe".

La dedica di Chiara Bontempi a Gianmarco Tamberi dopo i Mondiali

"Mancano 29 giorni ai Mondiali di Budapest che voglio vincere": queste sono le parole di Gianmarco Tamberi nel video condiviso dalla moglie Chiara Bontempi tra le stories dopo la medaglia d'oro nel salto in alto conquistata ieri dall'atleta. La giovane poi aggiunge: "Promessa mantenuta". Nelle ultime ore è stato condiviso anche il post celebrativo dalla Bontempi: una foto che li ritrae durante un bacio dopo la vittoria e la didascalia "Non ho sposato un uomo ma un supereroe".

Chi è Chiara Bontempi, al fianco di Gianmarco Tamberi dal 2009

Chiara Bontempi e Gianmarco Tamberi si sono sposati nel settembre 2022 a Pesaro dopo la romantica proposta di matrimonio fatta prima di partire per le Olimpiadi di Tokyo. La storia d'amore, nata nel 2009, quando erano ancora adolescenti, è proseguita senza mai una battuta d'arresto. La giovane, classe 1995, ha sempre sostenuto il campione di salto in alto nelle tappe più importanti della sua carriera sportiva. Tamberi quando vinse la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 dedicò proprio alla moglie il suo traguardo: "Ringrazio tutti coloro che mi hanno supportato e soprattutto Chiara, che ha messo spesso le mie ambizioni davanti a tutto il resto per permettermi di arrivare fino a qui".