Chi è Swizz Beatz, rapper e marito di Alicia Keys

Swizz Beatz, pseudonimo di Kasseem Daoud Dean, è un rapper e produttore discografico, marito di Alicia Keys dal 2010. I due sono genitori due figli, Egypt Daoud Dean e Genesis Ali Dean, nati rispettivamente nel 2012 e nel 2014. Il rapper era già padre di altri tre figli, nati dalle sue precedenti relazioni.
A cura di Elisabetta Murina
Chi è Swizz Beatz, rapper e produttore discografico

Nato nel settembre del 1978 a New York, Swizz Beatz (pseudonimo di Kasseem Daoud Dean) è un rapper, produttore discografico e imprenditore. È considerato tra i migliori produttori discografici e ha ottenuto un Grammy Award su sei nomine, oltre a essere stato riconosciuto con il Producers & Engineers Wing Award ai Grammy Awards del 2018 per i suoi contributi nell'industria musicale. La sua carriera è iniziata negli Anni Novanta ed è cresciuta sempre di più, tanto che con il tempo ha lavorato e prodotto singoli e album di diversi artisti internazionali come Jay-Z, Kanye West, Beyoncé, Rihanna, Mariah Carey, Lil Wayne, Snoop Dogg, solo per citarne alcuni.

La storia d'amore con Alicia Keys e Swizz Beatz: il matrimonio e i figli

Swiss Beatz e Alicia Keys hanno ufficializzato la loro storia d'amore nel 2010, quando lui aveva 32 anni. Nel maggio dello stesso sono diventati ufficialmente marito e moglie. A dicembre, sempre dello stesso anno, la cantante e il rapper sono diventati genitori per la prima volta di Egypt Daoud Dean, che oggi ha 15 anni. Quattro anni dopo, nel dicembre 2014, è nato il loro secondo figlio Genesis Ali Dean. Prima di conoscere Keys, il rapper era già padre di altri tre figli: Prince Nasir Dean, nato nel 2000 dall'amore con la ex Nicole Levy, Kasseem Dean Jr. nato nel 2006 dal matrimonio con l'ex moglie Mashonda Tifrere e Nicole Dean, nata nel 2008 dal rapporto con Jahna Sebastian.

