Chi è Swizz Beatz, rapper e marito di Alicia Keys

Swizz Beatz, pseudonimo di Kasseem Daoud Dean, è un rapper e produttore discografico, marito di Alicia Keys. I due hanno annunciato di essere fidanzati nel 2010 e nello stesso anno, a fine maggio, si sono sposati. Sono genitori di due figli Egypt Daoud Dean e Genesis Ali Dean, nati rispettivamente nell'ottobre 2012 e nel dicembre 2014. Il rapper era già padre di altre 3 figli, nati dalle sue precedenti relazioni: Prince Nasir Dean con la ex fidanzata Nicole Levy, Kasseem Dean Jr. con l'ex moglie Mashonda Tifrere e Nicole Dean con Jahna Sebastian.

Chi è Swizz Beatz, rapper e produttore discografico

Nato nel settembre del 1978 a New York, Swizz Beatz (pseudonimo di Kasseem Daoud Dean) è un rapper, produttore discografico e imprenditore. È considerato tra i migliori produttori discografici e ha ottenuto un Grammy Award su sei nomine, oltre a essere stato riconosciuto con il Producers & Engineers Wing Award ai Grammy Awards del 2018 per i suoi contributi nell'industria musicale. La sua carriera è iniziata negli Anni Novanta ed è cresciuta sempre di più, tanto che con il tempo ha lavorato e prodotto singoli e album di diversi artisti internazionali come Jay-Z, Kanye West, Beyoncé, Rihanna, Mariah Carey, Lil Wayne, Snoop Dogg, solo per citarne alcuni.

La storia d'amore con Alicia Keys e Swizz Beatz: il matrimonio e i figli

