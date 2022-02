Chi è Cristina Garofalo, moglie di Pio D’Antini e madre di sua figlia Chiara Il comico Pio D’Antini è sposato con la modella Cristina Garofalo. La storia d’amore nata quando erano appena maggiorenni prosegue a gonfie vele ancora oggi: dopo le nozze, nel 2016, è nata la loro prima figlia Chiara.

A cura di Giulia Turco

Cristina Garofalo è la moglie di Pio D'Antini, membro del celebre duo comico Pio e Amedeo. La loro è una bellissima storia d'amore: si sono innamorati quando avevano solo 18 anni ed insieme sono partiti dalla loro terra d'origine per trasferirsi a Milano, alla ricerca del successo nel mondo della moda e dello spettacolo. Oggi formano una splendida famiglia con la loro piccola Chiara, nata nel 2016. Entrambi originari di Foggia, Cristina è una modella.

Chi è Cristina Garofalo, la moglie di Pio D'Antini è una modella

Cristina Garofalo è nata a Foggia nel 1988. Ha intrapreso una carriera nel mondo della moda e quando il suo compagno Pio D'Antini ha lasciato la Puglia per lavorare a Milano, ha deciso di seguirlo per aprirsi al mondo professionale delle passerelle e al contempo vivere il suo grande amore. Era il 2009 quando Cristina iniziò i primi shooting fotografici a Milano. Ha partecipato al concorso di Miss Italia a Salsomaggiore, conquistando la fascia di Miss Sash, arrivò poi alla semifinale delle selezioni per Veline. Oggi continua il suo lavoro da modella e influencer ed è mamma della piccola Chiara, che ha 5 anni.

Pio e Cristina, una lunga storia d'amore e il matrimonio

La storia d'amore tra Pio D'Antini e Cristina Garofalo ha radici lontane. I due si sono conosciuti durante l'adolescenza, ad una festa in discoteca a Foggia e si sono subito innamorati. Il loro legame non si è mai indebolito, neanche quando per entrambi è arrivato il successo. Dopo alcuni anni di convivenza a Milano infatti, Pio e Cristina si sono sposati con una romantica cerimonia a Foggia, il 15 luglio del 2016. Alle nozze non poteva mancare Amedeo, l'inseparabile amico di Pio, e la moglie Maria Finizio, con la quale Cristina ha ottimi rapporti. Pochi mesi dopo il matrimonio sono diventati genitori.

Pio D’Antini e la moglie Cristina

Pio D'Antini e Cristina Garofalo sono i genitori di Chiara

Cristina Garofalo è diventata mamma di Chiara il 27 dicembre del 2016, rendendo Pio D'Antini il papà più felice del mondo. Fu proprio il comico a rendere pubblica la notizia della nascita attraverso un post su Instagram: