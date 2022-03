Chi è Cinzia Primatesta, moglie di Antonino Cannavacciuolo e manager di successo Cinzia Primatesta è la moglie dello chef di successo Antonino Cannavacciuolo nonché manager e social del marito. Sono i genitori di Elisa e Andrea.

A cura di Stefania Rocco

Antonino Cannavacciuolo è la star della cucina televisiva, giudice di MasterChef Italia, che ha sposato l’unica persona che sia mai stato in grado di ‘beffarlo'. La moglie dello chef si chiama Cinzia Primatesta ed è vegetariana. Stando a quanto sostiene il noto cuoco, mangerebbe solo tofu e insalata. Stanno insieme da quando lei aveva appena 20 anni e gestiscono Villa Crespi, il Relais e il ristorante due stelle Michelin al suo interno. Sono i genitori di Elisa, nata nel 2007, e Andrea nel 2012. Ma Cinzia oltre ad essere una mamma e la socia del marito, è una manager di successo nel campo della ristorazione, i suoi genitori sono imprenditori noti nel mondo del ristoro, proprietari del ristorante L'Approdo, e grazie a loro ha conosciuto l'amore della sua vita. Supporta lo chef nella gestione amministrativa delle loro strutture e gestisce una catena di hotel di lusso.

Chi è Cinzia Primatesta, moglie di Antonino Cannavacciuolo, imprenditrice e manager

Cinzia Primatesta è una professionista che è stata in grado di trovare da sola la sua strada verso il successo, anni prima di diventare la signora Cannavacciuolo. Imprenditrice e manager, gestisce una catena di hotel di lusso ed è la socia dei locali del marito, collabora nell'amministrazione dei loro ristoranti. È nata nel 1976, piemontese doc, da genitori molto conosciuti nel mondo del ristoro: sono i proprietari del ristorante L'Approdo sul Lago d'Orta. Vegetariana, è molto attiva su Instagram dove condivide tantissimi scatti di famiglia.

Il matrimonio di Antonino Cannavacciuolo e Cinzia e i figli

Cinzia Primatesta e Antonino Cannavacciuolo con i figli Elisa e Andrea

Conobbe l’uomo che sarebbe diventato suo marito nel 1995 quando la famiglia Primatesta, che lavora nel campo della ristorazione da sempre, lo convocò per una stagione di circa 3 mesi. Fu proprio Cinzia a raccontare quel loro primo incontro:

Toni venne a “L’Approdo”, sul Lago d’Orta, quando aveva circa 20 anni per fare una stagione di 3-4 mesi. Ci conoscemmo e qualcosa di speciale scoppiò in un istante. Dopo due anni, nel 1997, ci fidanzammo. Il 28 febbraio 1999 aprimmo “Villa Crespi”, quando avevamo 23 e 24 anni. Una pazzia, però eravamo pieni di entusiasmo.

Il loro sodalizio privato coincise con quello professionale e il matrimonio arrivò nel 2005, 8 anni dopo il loro fidanzamento ufficiale. La coppia ha due figli: Elisa, nata nel 2007, e Andrea, nato nel 2012.

Antonino Cannavacciuolo e Cinzia Primatesta, una coppia anche negli affari

Cinzia Primatesta e Antonino Cannavacciuolo

Cinzia Primatesta e Antonino Cannavacciuolo gestiscono gomito a gomito Villa Crespi a Orto San Giulio, in Piemonte, il ristorante 2 stelle Michelin all'interno dell'hotel a 5 stelle. Nel 2019 hanno festeggiato i 20 anni di sodalizio. Insieme hanno dato vita anche alla catena di resort Laqua, aprendo tre strutture in giro per l'Italia, dal 2016 al 2021, l'ultima a Vico Equense. In calendario c'è anche una nuova apertura a Casanova, nel Comune di Terricciola in Toscana.

Cannavacciuolo non cucina per lei: “Mangia solo tofu e insalata”

La parte più curiosa del loro matrimonio riguarda le preferenze alimentari dei coniugi e dei loro figli. Fu proprio il cuoco di Masterchef a raccontare che in casa non è lui a stare ai fornelli. La moglie e il piccolo Andrea, infatti, sarebbero più vicini all’alimentazione vegetariana:

A casa non cucino anche perché mia moglie è vegetariana: mangia solo tofu, insalate, bietole e, una volta ogni tanto, pesce. Andrea è lo specchio della mamma: mangia solo insalate, verdure, pasta coi piselli, fagioli, ha deciso tutto lui.

Preferenze alimentari a parte, Cannavacciuolo ritiene che la moglie rispecchi in tutto la sua metà perfetta: “È la mia miglior amica, la persona assieme alla quale ho piantato un seme che è diventato una pianta. È la mamma dei miei figli, una donna stupenda”.