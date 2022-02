Antonino Cannavacciuolo apre un nuovo resort. Ma stavolta non sceglie la Campania Il nuovo resort, che fa parte della catena Laqua, avviata insieme alla moglie Cinzia Primatesta, aprirà a Terricciola, area rinomata per i vini in Toscana.

A cura di Valerio Papadia

Non solo ristoranti. Da qualche anno, ormai, lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo – che proprio in questo periodo è in onda su Sky con la undicesima stagione di MasterChef Italia – si è dedicato all'attività ricettiva a tutto tondo, dando vita insieme alla moglie Cinzia Primatesta alla catena di resort Laqua e aprendo tre strutture in giro per l'Italia, dal 2016 al 2021, l'ultima delle quali nella sua Ticciano, a Vico Equense. E, in calendario, c'è l'apertura di una quarta struttura in questo 2022: come location, però, chef Cannavacciuolo non ha scelto di nuovo la sua Campania. Il nuovo resort Laqua aprirà infatti i battenti a Casanova, nel Comune di Terricciola, in Toscana, zona di vini pregiati e famosi come il Sangiovese e il Trebiano, solo per citarne due. Sul sito ufficiale dei Laqua Resorts non c'è ancora menzione della nuova apertura in Toscana, così come non c'è ancora una data ufficiale.

A Vico Equense lo chef ha aperto anche un ristorante, subito stellato

Non è ancora noto nemmeno se, a Terricciola, chef Cannavacciuolo aprirà anche un ristorante, come ha fatto ad esempio con il resort della sua Ticciano. Il Laqua Countryside, affacciato sul Golfo di Sorrento, ha aperto i battenti nella primavera del 2021: la cucina è stata affidata al giovane chef Nicola Somma, già con Cannavacciuolo nell'esperienza stellata del Bistrot di Torino. In men che non si dica, il ristorante di Vico Equense ha conquistato i favori non solo del pubblico, ma anche della critica, guadagnando in pochi mesi la sua prima Stella Michelin: il ristorante ha infatti ricevuto il riconoscimento stellato nella Guida del 2022.