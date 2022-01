Chi è Arianna Bergamaschi, la cantante dell’Inno di Mameli per la Supercoppa Inter-Juve Stasera, 12 gennaio, sarà trasmessa la finale Supercoppa Frecciarossa fra Inter e Juventus allo stadio San Siro, prima del calcio d’inizio canterà l’inno di Mameli: Arianna Bergamaschi.

A cura di Ilaria Costabile

Stasera mercoledì 12 febbraio su Rai1, sarà trasmessa la finale di Supercoppa Frecciarossa fra Inter e Juventus allo stadio San Siro. L'appuntamento è in prima serata, alle ore 21, ma prima del fatidico calcio di inizio verrà cantato l'Inno di Mameli, lasciando spazio ad una vera e propria esibizione canora. Protagonista del momento è Arianna Bergamaschi, cantante e attrice teatrale già piuttosto nota nel panorama musicale italiano.

Chi canta l'Inno di Mameli prima di Inter-Juve: la carriera di Arianna Bergamaschi

Arianna Bergamaschi nasce a Milano nel 1975, figlia della cantautrice Graziella Caly. Sin da piccolissima inizia a calcare le scene teatrali e televisive, partecipando a trasmissioni come Fantastico e figurando anche in sceneggiati come i Promessi Sposi. Negli Anni Novanta, poi, diventa testimonial della Disney, stipulando un contratto con la nota casa di produzione della durata di cinque anni, durante i quali incide anche degli album. Ancora adolescente prende a parte a diversi programmi televisivi, collezionando esperienze a dir poco emozionanti e nel 2000 è una delle artiste che si esibiscono durante il Giubileo delle Famiglie, in Piazza San Pietro. È protagonista di tantissimi musical che fanno il giro d'Italia e non solo. Nel corso della sua carriera porta avanti delle collaborazioni con artisti internazionali assai noti come Shaggy, Pitbull e Flo Rida. Nel 2016, inoltre, canta a Detroit per Hilary Clinton durante la sua corsa alle presidenziali.

La vita privata di Arianna Bergamaschi, il marito e il figlio

Arianna Bergamaschi con il marito Olivier Francois

La cantante è molto riservata, tanto che della sua vita privata si conosce davvero poco. Dal 2014 è sposata con il manager francese e attuale amministratore delegato della FIAT, Olivier Francois, matrimonio celebrato dopo sette anni di fidanzamento a Venezia. I due hanno poi avuto un bambino, nato nel 2016, del quale la Bergamaschi non pubblica frequentemente foto o video, tanto che anche sul suo profilo Instagram, sono davvero pochi gli scatti che la ritraggono in momenti che racchiudono la sua sfera privata.