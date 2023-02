Chi è Anna Rita Cuparo, moglie di Michele Zarrillo e madre di Luca e Alice Anna Rita Cuparo è la moglie di Michele Zarrillo e madre dei suoi figli Luca e Alice. Il cantante, però, era già padre di Valentina, avuta da una precedente relazione.

A cura di Ilaria Costabile

Michele Zarrillo, uno degli interpreti più noti della canzone italiana, è sposato con Anna Rita Cuparo, madre di Luca e Alice, nati dal loro matrimonio. Tra i due ci sono ben vent'anni di differenza, tanto è vero che la sua dolce metà ha 45 anni. Il cantante era già padre di Valentina, nata all'inizio degli Anni Ottanta, da una precedente storia.

Chi è Anna Rita Cuparo, moglie di Michele Zarrillo e violoncellista

Anna Rita Cuparo è una professionista molto affermata nel suo settore, apprezzata come violoncellista, ha preso parte a diversi spettacoli, anche in televisione. L'incontro con Michele Zarrillo, come da lui raccontato in un'intervista, è avvenuto a Domenica In nel 2001. Lei era lì a svolgere il suo lavoro, sostituendo una collega malata, e lui era ospite della puntata, tra loro è scoccato un vero e proprio colpo di fulmine che ha dato vita ad una storia d'amore intensa e duratura. Non si può dire, però, che siano una coppia particolarmente social, dal momento che sono rarissimi gli scatti in cui mostrano attimi della loro vita insieme.

Michele Zarrillo e Anna Rita Cuparo sono i genitori di Luca e Alice

Il cantautore, nonché raffinato musicista, è legato da più di dieci anni con la sua dolce metà, ma la coppia ha deciso di convolare a nozze solo di recente. Dalla loro unione sono nati due figli, uno di nome Luca, nato nel 2010 e che adesso ha 13 anni, e Alice, nata nel 2012. Essendo molto riservati, però, è raro trovare degli scatti che ritraggano anche scene di vita familiare.

La primogenita di Michele Zarrillo Valentina, nata da una precedente relazione

Michele Zarrillo, però, aveva già avuto una figlia di nome Valentina. La sua primogenita è nata da una lunga relazione che il cantante aveva intrattenuto negli Anni Ottanta con una donna, storia che mai aveva dichiarato prima.