Benedetta Rossi è tornata a casa dopo l’intervento: “15cm di taglio, ho paura di farmi male” Il ritorno a casa dopo l’operazione è anche un riprendere vecchie abitudini per la foodblogger, con qualche difficoltà.

Benedetta Rossi è tornata a casa dopo l'operazione: "Mi hanno dimesso". Il marito Marco scherza con lei: "Abbiamo preso una sedia d'ufficio così sta più sollevata". Il ritorno a casa è anche un riprendere vecchie abitudini per la foodblogger, che mostra come riesce a salire le scale. Con qualche difficoltà, ma d'altronde Roma non fu costruita in un giorno. Il video si conclude con i soliti sorrisi di Benedetta e la felicità di essere finalmente rientrata a casa.

Il buongiorno di Benedetta Rossi

I video pubblicati da Benedetta Rossi, tutti girati dal marito Marco Gentili, mostrano come sempre la blogger di cucina sempre sorridente e pronta alla battuta, nonostante il dolore c'è ancora. L'operazione alla schiena è stata fatta solo venerdì: "Bisogna stare molto attenti in questo momento", ha precisato.

Che bello fare colazione a casa e dormire sul letto mio. Mi fa ancora male, perché ci sono 15 centimetri di taglio. Mi sento un po' insicura, ho paura di farmi male e bisogna andare piano in questi giorni perché l'intervento è stato comunque venerdì. Però ho dormito questa notte, ho dormito abbastanza.

Benedetta Rossi e Marco Gentili

Perché Benedetta Rossi si è operata

Benedetta Rossi, popolarissima foodblogger marchigiana e volto noto del programma Fatto in casa da Benedetta, si era ricoverata nelle scorse ore in ospedale per sottoporsi ad un intervento alla schiena. Lo aveva annunciato qualche giorno fa sui social network: "Devo fermarmi", aveva detto annunciando sempre con il sorriso il momento di stop.La foodblogger ha mostrato anche il momento della riabilitazione in ospedale. Gli esercizi fisici e la cura per la schiena dovrà proseguire nei prossimi giorni. Servirà un riposo di almeno trenta giorni, poi Benedetta Rossi riuscirà a tornare con le sue nuove ricette per i tanti follower che hanno imparato a seguirla e apprezzarla.