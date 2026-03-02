Charles Leclerc si è sposato: nozze a Monaco con Alexandra Saint Mleux, poi via su una Ferrari 250 Testa Rossa

Charles Leclerc ha sposato Alexandra Saint Mleux a Monaco, a una settimana dal via del Mondiale F1 2026. I due sono stati avvistati su una Ferrari 250 Testa Rossa.

La proposta era arrivata a novembre. Il "sì" è arrivato sabato scorso, mentre ormai siamo a un passo dall'inizio del Mondiale di Formula 1 2026, l'8 marzo a Melbourne. Charles Leclerc ha sposato Alexandra Saint Mleux, e Monaco — la sua Monaco — ha fatto da cornice a una giornata che i social hanno già trasformato in un piccolo evento mediatico.

Le immagini che hanno fatto il giro del web

Le prime foto della cerimonia sono comparse online nel giro di poche ore e la notizia più ripresa è stata ovviamente quella relativa all'auto scelta per i ricevimenti. Parliamo di una Ferrari 250 Testa Rossa, uno dei modelli più iconici e preziosi mai usciti da Maranello. Fedele alla Rossa, dentro e fuori la pista.

Charles Leclerc ha conosciuto Alexandra Sainta Mleux nel marzo 2023 per poi essere apparsi per la prima volta in pubblico a Wimbledon, durante la competizione di tennis più seguita e amata al mondo. Per Leclerc, un amore forte dopo una serie di relazioni con alti e bassi. La prima fidanzata nota è stata Giada Gianni, di origini napoletane, poi Charlotte Siné, originaria di Monaco proprio come lui. Due storie che non sono durate a lungo.

Leclerc si è sposato prima di cominciare il Mondiale

Il tempismo non è banale. Leclerc ha scelto la finestra più stretta dell'anno, quella che si apre tra la chiusura dei test in Bahrain e il primo Gran Premio stagionale. Il Mondiale 2026 debutta nel weekend del 6-8 marzo a Melbourne, con la gara domenicale fissata alle 5 del mattino ora italiana. Sposarsi adesso significa portare sul circuito australiano un peso in meno — o forse una certezza in più.

Con il titolo iridato ancora da conquistare e una Ferrari che riparte nella speranza di fare bene dopo le delusioni degli ultimi anni, Leclerc affronta il 2026 con una vita cambiata anche fuori dall'abitacolo. Il Gran Premio d'Australia dirà presto se le nozze gli hanno portato fortuna.