Caterina e Biagio del trono Over di Uomini e Donne si sposano, la data e il luogo delle nozze Caterina e Biagio, coppia nata nel trono Over di Uomini e Donne, convoleranno presto a nozze. Il grande giorno, come si legge negli inviti, è fissato per il prossimo 5 settembre a Ortona. L’annuncio con un breve video Instagram, mentre la proposta è arrivata nel 2019 all’interno dello programma.

A cura di Elisabetta Murina

"Quando l'amore vi chiama, seguitelo". Recita così l'invito alle nozze di Caterina e Biagio, la coppia nata nel parterre del trono Over di Uomini e Donne che, dopo la proposta di matrimonio all'interno del dating show nel 2019, ha deciso di coronare il loro sogno d'amore. La cerimonia sarà il prossimo 5 settembre a Ortona. Nel frattempo l'ex dama e l'ex cavaliere hanno voluto dare la bella notizia ai fan del programma.

Caterina e Biagio di Uomini e Donne presto sposi

Con un breve video pubblicato sui social di Uomini e Donne, la coppia del trono Over ha annunciato che presto convolerà nozze, svelando anche qualche dettagli della cerimonia. Caterina e Biagio si sono mostrati con gli inviti che hanno consegnato agli invitati al loro grande giorno, che sarà il 5 settembre 2022 a Ortona, in provincia di Chieti. Un grande passo che hanno scelto di condividere con i fan del programma, che hanno seguito passo dopo passo il loro amore. Alcuni ex protagonisti dello show hanno commentato la notizia, come la dama Ida Platano che ha pubblicato una emoticon a forma di cuore.

La proposta di matrimonio a Uomini e Donne nel 2019

La storia d'amore tra Biagio e Caterina ha fatto sognare gli appassionati del programma fin dall'inizio. E a far innamorare di loro il pubblico, in studio e a casa, è stata la proposta di matrimonio fatta dal Cavaliere alla sua dolce metà. "Mi sei sempre piaciuta da subito, dal primo giorno che sono entrato qui in studio", ha esordito Biagio seduto di fronte a Caterina, visibilmente emozionata. "La tua compostezza, la tua sincerità, oltre a essere una bellissima donna. Volevo portarti subito via", ha poi proseguito il corteggiatore, chiedendo alla donna di uscire con lui dal programma e anche di sposarla, coronando il loro amore. Oggi, a distanza di tre anni, la fatidica data è stata finalmente fissata.