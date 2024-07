Carlotta Perego di Cucina Botanica sposa: le foto delle nozze vegane e sostenibili con Simone Secchi Carlotta Perego, conosciuta sui social come Cucina Botanica, si è sposata con Simone Secchi. Il ‘Botanical Wedding’ della coppia si è svolto il 6 luglio a Villa Semenza, in provincia di Lecco. Protagonisti la natura e un menù interamente vegano. A portare le fedi il cane della coppia. Le foto e i video dell’evento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Carlotta Perego si è sposata. La nota food creator, conosciuta sui social come Cucina Botanica e specializzata nella creazione di ricette vegetali, è convolata a nozze con il fidanzato Simone Secchi. La cerimonia si è svolta sabato 6 luglio nella romantica cornice di Villa Semenza, a Lecco, e il tema è stato il green. Sui social il racconto del loro grande giorno.

Il ‘Botanical Wedding' di Carlotta Perego e Simone Secchi

Carlotta Perego e Simone Secchi, partner del progetto di Cucina Botanica, sono convolati a nozze sabato 6 luglio a Villa Semenza, una storica residenza in provincia di Lecco, interamente immersa nella natura. E proprio la natura, tra fiori colorati e piante, è stata la protagonista del matrimonio. Gli sposi hanno infatti ribattezzato l'intero evento ‘Botanical Wedding' e ogni aspetto è stato curato nei minimi dettagli, con un'attenzione particolare alla sostenibilità, dai bouquet usati per il ricevimento ai cadeaux per gli invitati.

Durante lo scambio delle promesse, a portare le fedi è stato Fiocco, il cane della coppia. Tra le damigelle di Carlotta Perego c'era Emanuele Ferrari, mentre tra gli invitati Giulia Valentina. Per il ricevimento gli sposi hanno scelto un menù interamente vegano, allestendo diverse ‘stazioni' per gli invitati, da quella dedicata all'hummus a quella pensata per la pizza. Immancabile infine la torta, a cinque piani e ricoperta di frutti di bosco, e il primo brindisi da marito e moglie.

Chi è Carlotta Perego, conosciuta sui social come Cucina Botanica

Carlotta Perego è conosciuta sui social con il nome di Cucina Botanica. Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 1 milione di follower e la sua missione, come si legge sui social, è quella di ‘far amare la cucina vegetale'. Ha lavorato a Los Angeles, Barcellona e Milano, studiato e insegnato in una scuola di cucina e oggi si occupa di creare ricette a base vegetale adatte a tutti. La prestigiosa rivista Forbes l'ha inserita tra gli Under 30 più influenti nel suo settore e ha anche scritto un libro, intitolato proprio Cucina Botanica. Il compagno e neo marito si chiama Simone Secchi ed è un nutrizionista specializzato in alimentazione vegetale, che collabora anche con lei.