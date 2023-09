Carlotta Fiasella e Paolo Gras si sono lasciati, la tik toker spiega i motivi in un video Carlotta Fiasella conferma la fine della relazione con il fidanzato Paolo Gras in un video su Tik Tok: “Paolino mi è stato vicino nei miei momenti più bui, crescendo però a volte le strade si separano. Continueremo a lavorare insieme”.

A cura di Sara Leombruno

Carlotta Fiasella è una delle influencer italiane più seguite, con una community da oltre 2 milioni di followers su Tik-tok. Ieri sera, la giovane ha spiazzato i suoi fan annunciando la fine della storia con Paolo Gras, suo storico fidanzato. Già da tempo giravano voci sulla loro possibile rottura, ma non era ancora arrivata alcuna conferma da parte dei diretti interessati, almeno fino a poche ore fa.

L'annuncio su Tik-tok: "Non è facile per me"

Con tono triste e rammaricato, Carlotta Fiasella ha detto ai followers che lei e l'ormai ex fidanzato hanno deciso di lasciarsi, nonostante di recente avessero preso insieme decisioni importanti, come andare a convivere a Milano e comprare un cane: "Non è facile per me gestire questo video, ma credo sia arrivato il momento di dirvi una cosa. Sin da quando ho iniziato a espormi sui social vi ho messi al corrente della mia relazione con Paolino, quindi credo sia giusto anche farvi sapere che è giunta al termine", ha detto la ligure.

@carlottafiasella vi chiedo di ascoltare, cercare di capire e di ricordare che sono una persona con dei sentimenti esattamente come voi. ♬ suono originale – Carlotta Fiasella Garbarino👑

Io e Paolino siamo cresciuti insieme, lui aveva 16 anni e io 17 quando ci siamo fidanzati. Abbiamo condiviso momenti belli e brutti, mi è stato vicino nei momenti più bui e difficili della mia vita e per questo gli sarà grata per sempre. A volte, però, crescendo le strade si dividono. Per me è stata una decisione molto difficile da prendere e per questo vi chiedo di avere tatto in un momento che è tutto fuorché semplice per entrambi. Continuerà a legarci un bene infinito, siamo stati l'uno il primo amore dell'altra. Ad ogni modo, abbiamo concluso la storia nel migliore dei modi, e infatti continueremo a lavorare insieme. Vi chiedo di rispettare questa decisione e questo momento che è super delicato sia per me che per lui.

Gli indizi della rottura

Come anticipato, gli utenti già avevano iniziato da tempo a pensare che tra i due le cose non stessero procedendo nel migliore dei modi. Innanzitutto, Carlotta e Paolo non avevano passato il Ferragosto insieme. Tuttavia, lei aveva smentito un possibile litigio, spiegando che non fosse successo nulla di grave. Paolino era rimasto a Milano "solo per poter continuare a studiare per la sessione di esami di settembre all’università", aveva spiegato l'influencer, mentre lei aveva deciso di tornare a Genova per passare il resto dell'estate con la sua famiglia. A destare sospetti era stato anche uno degli ultimi post su Instagram della ragazza: Paolino non figurava in nessuna delle foto del riassunto estivo di Carlotta, cosa parsa strana ai followers che erano abituati a vederli molto presenti l'uno sui social dell'altra.