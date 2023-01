“Carlo Verdone sempre più insieme a Corinna”, il gossip rilancia dopo il dubbio sul fotomontaggio

Le chicche di gossip del settimanale Chi mostrano Carlo Verdone e Corinna a spasso per Sabaudia (Roma). Le foto tenderebbero a fugare i dubbi sorti sull’immagine pubblicata da Diva e Donna, passata per un possibile fotomontaggio.

Nemmeno una settimana fa era stata Diva e Donna a lanciare il gossip su Carlo Verdone e il suo ‘nuovo amore'. Una foto caricata su Instagram con una didascalia molto esplicita: "L'attore e regista, 72 anni, sulla propria vita privata è sempre stato riservato. Ma ora, in questa immagine che fa parte di un servizio più ampio, ecco Verdone con il suo nuovo amore. Lei si chiama Corinna e gli ha fatto battere il cuore". Oggi è il settimanale Chi di Alfonso Signorini a rilanciare, spazzando via i dubbi sull'immagine social, che aveva lasciato pensare a un fotomontaggio.

Le chicche di gossip del settimanale mostrano Carlo Verdone e Corinna a spasso per Sabaudia (Roma) e un trafiletto che recita:

Niente baci, ma tanta intimità. Carlo Verdone è stato sorpreso ancora con la sua Corinna, questa volta durante una pausa della serie Vita da Carlo, che andrà in streaming su Amazon Prime. I radar di Chi l’avevano già intercettata nel 2019, ma i due si era conosciuti sul set del film Posti in piedi in Paradiso del 2012.