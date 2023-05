Britney Spears ritrova la madre Lynne dopo 14 anni: “Il tempo guarisce le ferite” Britney Spears con un post su Instagram ha raccontato ai fan di aver ricucito il rapporto con sua madre: “Possiamo prendere un caffè insieme dopo 14 anni, il tempo guarisce le ferite”.

A cura di Gaia Martino

Da più di un anno la madre di Britney Spears tentava un riavvicinamento con la figlia, e a distanza di tempo sembra esserci riuscita. Con un post su Instagram la cantante ha raccontato di aver aperto la porta di casa alla mamma, Lynne Spears, con la quale ha ricucito i rapporti dopo i burrascosi trascorsi. "La mia dolce mamma si è presentata ieri alla mia porta dopo 3 anni, è passato così tanto tempo", il racconto.

Le parole di Britney Spears

Britney Spears con un post su Instagram ha raccontato ai fan di aver ritrovato sua madre, Lynne. Dopo 14 anni circa, 3 dall'ultimo incontro, le due hanno avuto modo di confrontarsi sui trascorsi burrascosi che hanno segnato il loro rapporto, e di trovare la pace. "La mia dolce mamma si è presentata ieri alla mia porta dopo 3 anni. È passato così tanto tempo, in famiglia ci sono sempre cose che devono essere risolte, ma il tempo guarisce tutte le ferite! E dopo essere stata in grado di comunicare ciò che ho tenuto dentro per un tempo estremamente lungo, mi sento così fortunata che siamo state in grado di sistemare le cose. Ti amo tanto! Sono così fortunata che possiamo prendere un caffè insieme dopo 14 anni. Dopo andiamo a fare shopping".

Il rapporto burrascoso tra Britney e i genitori

Britney Spears ha sempre incolpato i genitori per la conservatorship ovvero la tutela legale che ha segnato la sua vita. La cantante accusò la madre, in particolare, di essere il capro espiatorio dietro i 13 anni di controllo psicologico, legale e economico a cui fu sottoposta: "L'animale più pericoloso del mondo è una donna silenziosa e sorridente" – scrisse su instagram – "Mio padre potrebbe anche aver iniziato la conservatorship 13 anni fa, ma quello che la gente non sa è che è stata mia madre a dargli l'idea in origine". La cantante, infatti, non ha invitato i suoi genitori al suo matrimonio celebrato lo scorso anno con Sam Asghari. La madre, però, non si perse d'animo e commentò un post celebrativo delle nozze: "Sono così felice per te, ti amo".