Brigitte Bardot non è vaccinata contro il Covid, l’87enne: “Sono allergica ai prodotti chimici” Brigitte Bardot ha dichiarato che non farà il vaccino contro il Covid. L’attrice, 87 anni, ha spiegato: “Sono allergica a tutti i prodotti chimici”.

A cura di Daniela Seclì

Brigitte Bardot non si vaccinerà contro il Covid. L'attrice, 87 anni, ne ha parlato in un'intervista rilasciata al magazine francese Gala. Ha spiegato le motivazioni di una scelta tanto rischiosa, soprattutto alla luce del numero di contagi che sta aumentando ovunque. In Francia, dove Brigitte Bardot vive, il 5 gennaio sono stati registrati 332 mila nuovi contagi e il governo continua a consigliare di ricorrere tempestivamente alla vaccinazione per limitare i rischi per la propria salute.

Perché Brigitte Bardot non farà il vaccino anti Covid

Brigitte Bardot ha spiegato il motivo che l'ha spinta a non fare il vaccino, nonostante sia in una fascia d'età nella quale la pericolosità del virus risulta ancora più elevata. L'artista ha dichiarato di essere allergica a prodotti chimici. Poi, ha confidato che in passato, si è fatta produrre un certificato falso per potere andare in Africa nonostante non avesse fatto il vaccino per la febbre gialla. Le sue parole sono state:

"Non sono vaccinata. Sono allergica a tutti i prodotti chimici. Anche quando sono partita per l'Africa, mi sono rifiutata di fare il vaccino contro la febbre gialla. Il mio medico dell'epoca, mi aveva fatto un certificato falso. Sono partita e tornata in piena forma".

L'idea di Brigitte Bardot sulla morte

Brigitte Bardot ha spiegato che nonostante abbia 87 anni (88 a settembre), non si lamenta del suo stato di salute. Certo, l'artrosi alle anche, le impedisce di camminare senza sorreggersi alle stampelle, tuttavia ha mantenuto il suo spirito frizzante: "Se sento una rumba, un cha cha cha, una canzone dei Gipsy Kings, o note di flamenco, mi viene voglia di muovermi". Infine, ha concluso di pensare serenamente alla morte, perché sa che è una tappa inevitabile per ogni essere umano: "La morte, come la vecchiaia, prima o poi arriverà".