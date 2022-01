Piero Chiambretti di nuovo positivo al Covid, due anni dopo la morte della madre Due anni dopo il ricovero in terapia intensiva e la morte di sua madre, Piero Chiambretti è tornato positivo al Covid-19: “Meno male che sono vaccinato”.

Piero Chiambretti è tornato positivo al Covid-19, a due anni di distanza dall'ultima volta che lo ha visto ricoverato per quindici giorni in terapia intensiva e, soprattutto, che lo ha visto faccia a faccia con il lutto più grande, la scomparsa di sua madre. Il virus è tornato, ma questa volta in maniera meno aggressiva come ha scritto su Instagram: "Regalo di Natale…sono positivo, ma sto bene". Tiki Taka, in onda su Italia1 lunedì 10 gennaio, andrà comunque in onda e il conduttore sarà in "smart working", moderando la trasmissione da casa.

Il racconto di Piero Chiambretti

Piero Chiambretti ha raccontato al Corriere della Sera di essere vittima di un falso negativo, ma aveva sintomi precisi che gli hanno fatto pensare di aver contratto di nuovo il virus: "Mal di gola insistente e forte emicrania. Quindi, nonostante un primo tampone negativo al mattino, ho voluto farne un altro la sera, diverso, che intercettasse questa variante, ed ero positivo. Mi sono bruciato con l’acqua calda e ora mi fa paura anche la fredda". Piero Chiambretti sta tornando a rivivere la paura:

Ma grazie a quello che ci siamo iniettati, la vivo come una forte influenza. Penso però sia inevitabile per chi ha passato quello che ho passato io temere sempre il peggio. Tutto è successo a pochi giorni dalla terza dose. Ma rimango un convinto si vax: come hanno spiegato quelli bravi e anche quelli meno bravi, il vaccino ti permettere di resistere a un attacco virale così forte che ti manda in ospedale. Mia madre sarebbe andata a piedi scalzi a farsi vaccinare e tutto sarebbe stato diverso.

Piero Chiambretti si è più volte espresso in questi mesi di pandemia contro "i no vax": "Sentire dire che non esiste, mi disgusta". La sua esperienza diretta con il virus è stata purtroppo fondamentale: “Io ho vissuto un dramma personale e ho visto con i miei occhi che cosa è il Covid in ospedale, ho visto morire una persona a me esageratamente cara come mamma in quattro, cinque giorni”.