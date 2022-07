Brian Austin Green e Sharna Burgess sono diventati genitori: la prima foto con il figlio La coppia ha festeggiato condividendo la prima dolcissima immagine della manina del neonato che hanno chiamato Zane Walker Green.

Brian Austin Green e Sharna Burgess sono diventati genitori del loro primo figlio insieme. La coppia ha festeggiato condividendo la prima dolcissima immagine della manina del neonato che hanno chiamato Zane Walker Green, nato martedì 28 giugno alle 12.12, come ha annunciato l'attore 48enne noto al grande pubblico per il ruolo di David in "Beverly Hills 90210".

Anche Sharna Burgess ha condiviso la stessa foto e la stessa didascalia sul suo Instagram, ma la neo-mamma (primo figlio per lei) ha poi aggiunto: "Il mio cuore ora è per sempre fuori dal mio corpo".

Brian Austin Green è padre di altri quattro figli

Non è la prima volta per Brian Austin Green, che ha avuto il suo primo figlio Kassius a 28 anni (oggi infatti il suo primogenito ha 20 anni) con Vanessa Marcil. Con Megan Fox ha invece avuto tre figli: Noah Shannon, 9 anni, Bodhi Ransom, 8 anni e Journey River, 5 anni. A "People", Brian Austin Green ha commentato con grande orgoglio ed entusiasmo l'idea di un quinto figlio: "Siamo entusiasti che la famiglia si sia allargata ulteriormente". Lo stato di salute di Sharna Burgess è ottimo, così come quello del piccolo appena nato.

Sharna Burgess e il paragone con Megan Fox

Sharna Burgess è stata protagonista di recente di una risposta diretta a un fan che aveva lasciato un commento caustico sui social: "Farai la fine di Megan Fox". La nuova compagna di Brian Austin Green ha risposto esaustivamente alla provocazione, guadagnandosi la stima di tantissimi fan: