Biagio lancia frecciatina a Miriana dopo la rottura, lo scherzo con compagni sul numero di cellulare Dopo la fine del Grande Fratello Vip, la love story tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli è arrivata al capolinea. L’opinionista ha provato a contattarla, ma lei avrebbe declinato l’invito dicendo di avere un problema con il pin del cellulare. E proprio su questo aspetto le manda una frecciatina in occasione della finale del reality, servendosi dell’aiuto degli altri concorrenti.

A cura di Elisabetta Murina

Per alcune coppie nate nella casa del Grade Fratello Vip l'amore sta procedendo a gonfie vele anche dopo il reality. È il caso di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme e anche di Manuel Bortuzzo e Lulù, quinta classificata di questa edizione. Lo stesso non si può dire per la love story tra Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli, che invece è già arrivata al capolinea. Chiusa la parentesi della Casa, infatti, i due non si sono più sentiti.

La frecciatina di Biagio D'Anelli a Miriana Trevisan

Dopo che Miriana è stata eliminata dal GF Vip, l'opinionista pensava di poter trascorre del tempo insieme a lei, lontano dalle telecamere, per riprendere il loro rapporto da dove l'avevano lasciato l'ultima volta. Ma così non è stato. Stando a quanto ha raccontato Biagio ospite di Pomeriggio 5, la showgirl avrebbe rimbalzato l'invito, dicendo di avere un problema con il cellulare: "Sono andato nel container a salutarla, lei ha avuto un problema con il pin del suo cellulare e quindi mi ha detto: ‘Lascia il tuo numero al mio agente, che poi ti chiamo’. Questa cosa mi ha un po’ stranito”. La chiamata di Miriana, però, non è arrivata.

Poco prima della finale, quindi a distanza di circa una settimana dalle sue parole, l'opinionista è tornato sull'argomento in modo ironico, realizzando un breve video sui social insieme ad altri ex concorrenti e lanciando cosi una frecciatina all'ex coinquilina. Nella clip si vede Biagio che scherza con i compagni, i quali gli chiedono: "Mi dai il numero di telefono?". E lui, ironizzando sulla risposta che Miriana gli ha dato, replica: "Non mi ricordo il pin".

La versione di Miriana sul rapporto con Biagio

Ospite di Verissimo con Silvia Toffanin, nella puntata di domenica 13 marzo, Miriana ha raccontato la sua versione sulla fine della storia con Biagio. Subito dopo l'eliminazione dal GF Vip, la showgirl è stata accolta in studio insieme agli altri concorrenti, tra i quali c'era anche lo stesso Biagio. Ma fin dal primo momento lo ha sentito diverso, quasi freddo e distaccato: "In studio lo sentivo freddo, non mi guardava neanche negli occhi. Finita la trasmissione, vedo che lui non viene ad abbracciarmi".

Il giorno dopo la diretta, verso la fine della giornata trascorsa con la sua famiglia, ha provato di nuovo a contattarlo per avere un chiarimento sul loro rapporto, ma ha scoperto che lui era in diretta a Pomeriggio 5, dove stava fornendo una versione diversa dei fatti, tanto che poi ha deciso di mettere definitivamente un punto al loro rapporto: "Mi chiama dopo un'oretta, molto freddo, e mi dice: ‘Non ti devi giustificare, non ti preoccupare'. La mattina dopo ancora lo vedo a Mattino 5 che dice altre cose su di noi. Per me questa storia finisce qui. Non voglio un uomo così nella mia vita, che nel giro di 24ore mi fa un volta faccia senza chiamarmi prima. Per me chiuso, non ne voglio parlare. Mi sento tradita".