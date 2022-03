Biagio D’Anelli: “Miriana Trevisan mi ha mentito, a Nicola Pisu ha dato il suo numero”

Biagio D’Anelli è convinto di essere stato preso in giro da Miriana Trevisan, la quale avrebbe deciso volutamente di non dargli il suo numero secondo l’opinionista.

La storia tra Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli si è ormai consumata ancor prima di poter essere davvero vissuta fuori le mura di Cinecittà. La showgirl, infatti, appena uscita dalla casa più spiata d'Italia ha lasciato l'opinionista dicendosi delusa da alcuni suoi comportamenti. A distanza di qualche settimana, però, la questione sembra non essersi del tutto risolta, dal momento che invitato a Pomeriggio Cinque, l'ex gieffino dichiara di avere le prove che confermerebbero le menzogne raccontategli dalla Trevisan.

Biagio D'Anelli è sicuro di essere stato preso in giro e lo ha sempre dichiarato sin da quando la sua dolce metà ha lasciato il reality show. Secondo l'opinionista, infatti, Miriana Trevisan non avrebbe mai avuto intenzione davvero di dargli il suo numero, impedendogli così di sentirla e di intraprendere quella conoscenza che tanto avevo desiderato tra le mura di Cinecittà. La conferma di queste supposizioni arriverebbe da qualcosa successo con Nicola Pisu:

Sì dico che lei ha mentito. Quando frequentò Nicola lei gli lasciò il numero su un fogliettino. Non è che voglio attaccare, ma quando uno fa un’accusa io porto subito delle prove. Mi hanno accusato di dire bugie e io ho detto che il numero che a me all’inizio non ha dato, invece l’aveva lasciato subito a Nicola. Mi sono sentito con Pisu e mi ha confermato tutto. Però basta così, anche perché pubblicamente è chiusa e auguro tanta fortuna a Miriana.