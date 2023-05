Beyoncé spende più di 2000 euro in hamburger, lo scontrino del pranzo pagato allo staff Beyoncé ha speso 1809 sterline in fast food per pagare il pranzo al suo entourage durante una tappa britannica del suo Renaissance World Tour. Lo scontrino dell’ordine realizzato da Nando’s è finito in rete.

A cura di Stefania Rocco

Beyoncé ha speso poco più di 2000 euro in pollo per pagare il pranzo al suo staff. È quanto dimostra lo scontrino, finito in rete, di un ordine realizzato dalla popstar durante una delle tappe britanniche del suo Renaissance World Tour. Per la precisione, Beyoncé ha pagato 1809 sterline per un pranzo da asporto ordinato da Nando’s, catena di fast food famosa in tutto il mondo per il suo pollo.

Beyoncé ha ordinato 110 hamburger, 90 panini e 9 cosce di pollo

È stata la sede di Edimburgo a ricevere la corposa ordinazione. La richiesta includeva 110 hamburger di pollo, 90 pittas e 9 cosce di pollo (oltre a una serie di opzioni vegetariane) per un totale di poco più di 1800 sterline. Lo scontrino finito in rete mostra che lo staff della popstar 41enne, invece che utilizzare un nome falso, ha fatto partire l’ordine utilizzando il vero nome dell’artista che campeggia in bella vista proprio sotto i dati fiscali del ristorante che si è occupato della sorprendente consegna.

Beyoncé e la passione per Nando’s

Quello inviato da Beyoncé a Nando’s non è l’unico ordine illustre fatto dalla popstar alla celebre catena di fast food. Già nel 2013, sempre nell’Essex, Beyoncé spese circa 1500 dollari nello stesso fast food. Anche in quel caso, in attesa di salire sul palco del V Festival, la cantante offrì il pranzo a tutto il suo staff. Lo scontrino che mostra quanto ordinato da Beyoncé in questa occasione è stato ottenuto dal quotidiano locale Edinburgh Live. La sede di Nando’s ha fatto sapere a Ciao! Magazine di non potere rilasciare alcuna dichiarazione. Benché relativamente costosa, la spesa realizzata da Beyoncé in alimenti a base di pollo da Nando's non ha rappresentato un problema per la popstar che per il suo Renaissance World Tour si appresta a incassare 2 miliardi di sterline dalla vendita dei biglietti.