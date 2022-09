Beatrice Valli: “Ho il deficit vestibolare acuto, sono giorni pesanti per me” L’influencer annuncia pubblicamente i risultati di alcuni controlli medici effettuati dopo che nelle scorse settimane aveva sofferto di vertigini.

A cura di Andrea Parrella

Beatrice Valli torna a parlare sui social dopo un silenzio prolungato che ha preoccupato non poco i suoi follower. Lo ha fatto con un post in cui, per la prima volta, ha deciso di aprirsi pubblicamente parlando di un problema di salute riscontrato solo nell'ultimo periodo. Un malessere per il quale si è dovuta sottoporre ad accertamenti, a causa di improvvise vertigini. Il riscontro medico non è stato dei migliori, come lei ha raccontato in un breve posto pubblicato in accompagnamento alla pubblicazione di una foto che la vede ritratta insieme alle sue figlie:

Il deficit vestibolare acuto; questo è quello che mi è stato riscontrato questa settimana.

Sono giorni molto pesanti e duri per me, ci vorrà tempo, non so quanto tempo ma ci sto mettendo tutta me stessa per riprendere le forze e l’energia che ho vi ho sempre dimostrato 💪🏻

Purtroppo a volte non siamo noi a comandare il nostro corpo ma arriva il giorno in cui forse devi dire basta e capire davvero ciò che ti rende felice e serena, spero di tornare presto da voi ♥️✨ @marcofantini_mf grazie per esserci sempre !!

Tanti i messaggi di supporto che le sono arrivati subito dopo alla pubblicazione del messaggio, tra cui le sorelle, dello stesso Fantini e amici come Costanza Caracciolo e Giulia Salemi.

Cos'è il deficit vestibolare acuto

Il deficit vestibolare acuto corrisponde all'improvviso deficit o perdita funzionale di uno o entrambi gli apparati vestibolari periferici, componenti interni delle orecchie deputati ad informare il sistema nervoso centrale circa la postura del corpo: raccoglie le informazioni relative alla posizione e al movimento del capo e le integra a livello centrale con i segnali visivi e propriocettivi. Tra i sintomi principali ci sono proprio quelle vertigini riscontrate da Valli giorni fa.

Beatrice Valli alla Mostra del Cinema di Venezia

Solo alcune settimane fa, Beatrice Valli si era esposta pubblicamente sul tema della presenza degli influencer alla Mostra del Cinema di Venezia, quest'anno esploso per la vicenda Basciano-Codegoni: