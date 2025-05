Aurora Ramazzotti: “I miei genitori non sono nonni classici. Ho avuto problemi per la gravidanza svelata dai gossip”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Aurora Ramazzotti è stata ospite del podcast Non lo faccio x moda, nella puntata disponibile dal 5 maggio. Ai microfoni di Giulia Salemi, l'influencer e conduttrice ha parlato della maternità, dell'essere mamma del piccolo Cesare e del rapporto con i genitori Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Poi è tornata ad affrontare il tema della gravidanza annunciata da altri prima che possa farlo la diretta interessata, di cui di recente si è discusso in seguito al ‘caso' Giulia De Lellis.

Aurora Ramazzotti e il rapporto con ‘nonno Eros e nonna Michelle'

Aurora Ramazzotti ha parlato del rapporto con i suoi genitori Michelle Hunziker ed Eros, che ha visto sotto una "luce diversa" quando lei in prima persona è diventata mamma di Cesare: "Ti rendi conto di tantissime cose che prima non vedevi. Loro sono diventati genitori ancora quando io ero nella tarda adolescenza e continuo a vederli sotto tantissime luci e vesti. Prima dei miei coetanei, ho capito che non erano invincibili e supereroi".

Ramazzotti ha spiegato di non aver nulla "contro i suoi genitori", anzi, di ritenerli due persone fantastiche: "Dove una persona fa il meglio che può, non è incriminabile". E quanto al loro essere nonni: "Sono molto affettuosi, non sono nonni classici perché lavorano entrambi tantissimo e hanno anche a loro volte dei figli". Alla domanda se questo aspetto pesi per lei, l'influencer ha spiegato:

Un po' sì, ma secondo me è anche il cambio che devi fare. Mi affido tantissimo a loro, ci sono sempre per me, ma non come vorrei che ci fossero. Non è una cosa che reputo sbagliata, mi fa soffrire, ma so che non è volontaria. Mi sono organizzata e ho preso una tata. Giudicare i genitori senza sapere da cosa derivano le loro imperfezioni è veramente stupido.

La maternità e il ricordo della gravidanza

Aurora Ramazzotti ha aprlato anche delle'ssere mamma ‘social' e di come questi possano influenzare determinati aspetti della maternità, nel bene e nel male: "Mi capita di guardare i social di mamme che hanno più figli e di sentire questo desiderio, poi mi ricordo che quello sui social è l'1% di quello che è realmente. Comunque non sono contro quel tipo di contenuti, è giusto che ci siano entrambi, può essere che condizioniamo". Poi ha ricordato la gravidanza e, in particolare, i primi mesi in cui non ha potuto annunciare lei stessa di essere in dolce attesa ma sono state le foto dei paparazzi a farlo al suo posto: "La gravidanza è stata un percorso tedioso, a fasi alterne. Verso la fine difficilissimo, dal punto di vista psicologico e fisico. La gravidanza che è stata annunciata mi ha causato non pochi problemi all'interno delle mie amicizie".