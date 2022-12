Asia Nuccetelli: “Lontana dalla tv perché il trash non fa per me, adesso cerco lavoro” Sparita dalla tv da anni, Asia Nuccetelli torna a parlare dei motivi del suo allontanamento dal piccolo schermo: “Adoro il trash ma non quando il soggetto sono io”.

Da anni, compiendo una scelta matura e responsabile, Asia Nuccetelli ha scelto di allontanarsi da un certo tipo di televisione. Figlia di Antonella Mosetti e Alex Nuccetelli, Asia era diventata popolare partecipando al Grande Fratello Vip in coppia con la madre, per poi cominciare a lavorare come opinionista televisiva. Ma ben presto, benché fosse ancora solo una ragazzina, Asia ha compreso che quel mondo non l’avrebbe mai rappresentata e ha deciso di staccarsene. Lontana dalla tv e dai social network, si è dedicata anima e corpo alla sua più grande passione: l’equitazione. Ha cominciato a dare qualche notizia di sé solo recentemente, anche per assecondare le migliaia di domande che ogni giorno i fan continuano a rivolgerle.

Le domande dei fan ad Asia Nuccetelli: “Perché non lavori in tv?”

È con una Instagram story che Asia ha cercato di riassumere i motivi della decisione di abbandonare le scene. Lo aveva fatto la madre al suo posto ma la giovane, una volta acquisita la sicurezza necessaria, ha voluto metterci la faccia. Asia rifiuta interviste da anni, ha scelto di comunicare solo attraverso i suoi canali e lo ha fatto soprattutto per essere certa di poter parlare liberamente solo di quello che le interessa. “Perché non hai lavorato in televisione?”, le aveva chiesto una fan approfittando del box delle domande, questo cui Asia ha risposto in 5 punti.

Asia Nuccetelli su Instagram: “Perché ho lasciato la tv”

Nel rispondere alla domanda della sua fan, Asia ha cercato di essere esaustiva. “Primo punto: la notorietà oggi c’è e domani non si sa. Io ho delle responsabilità tutti i giorni quindi era abbastanza rischioso buttarmi in quel mondo”, ha chiarito inizialmente, per poi aggiungere che anche la passione per i cavalli avrebbe avuto un peso nella sua scelta: “Ero sempre in giro e per montare era un casino”. È quindi passata a elencare i successivi tre motivi:

Terzo punto: non mi va di farmi riprendere quando non mi va e magari ho la giornata no e avrei avuto gli occhi addosso o mi sarei dovuta riprendere tutti i giorni con il telefonino. Spesso esco in pigiama, non sono il tipo che si fa fotografare ovunque vada. Quarto punto: le dinamiche trash non fanno per me e l’ho capito provandole. Mi avviliscono. Attenzione: mi piace da morire vederle ma non quando il soggetto sono io. Quinto punto: preferisco costruirmi una stabilità. Il resto, volendo, deve essere un “in più”.

Asia Nuccetelli: "Sono in una fase di transizione, cerco lavoro"

Asia ha quindi chiarito di essere in una fase particolare della sua vita: "Sono in una fase di transizione, sto facendo diversi colloqui di lavoro".