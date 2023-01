Ascolti Tv del 1 gennaio, Danza con me di Roberto Bolle vince ma è in calo rispetto a un anno fa Lo show del primo dell’anno di Rai 1 vince la serata con 2.798.000 spettatori pari al 17.9%, staccando il concerto di Natale in onda su Canale 5.

A cura di Andrea Parrella

La prima serata di domenica 1 gennaio 2023 riporta in Tv Roberto Bolle, che con il suo Danza con me torna per il sesto anno consecutivo. Lo show di Rai1 ha conquistato 2.798.000 spettatori pari al 17.9% di share (in calo rispetto allo scorso anno, quando aveva raccolto 3. 579 000 con un 18,20% di share).

Nella stessa serata su Canale 5 è andato in onda Concerto per la Pace – 30 Anni di Natale in Vaticano che ha raccolto 1.867.000 spettatori con uno share del 12.3%. Sul podio virtuale degli ascolti Italia1 con il film Il cosmo sul comò che è stato scelto da 1.421.000 spettatori pari al 7.8%. A seguire il film di Rai2 Pinocchio che ha interessato una media di 1.183.000 spettatori (pari al 6.5% di share).

Su Rai3 è andato in onda il film Sempre amici, trasmesso in prima tv, che ha incollato davanti al video 950.000 spettatori (pari al 5.6% di share). Su Rete4 è andato in onda il classico Hachiko – Il tuo migliore amico che ha totalizzato un ascolto medio di 942.000 spettatori pari al 5.3% di share. Su La7 è andato in onda il film Cocoon – L’energia dell’universo che ha registrato 334.000 spettatori pari al 1.9% di share.

Su Tv8 è andato in onda Mike & Dave – Un matrimonio da sballo che segna una media di 293.000 spettatori, corrispondenti al 1.7% di share. E ancora sul Nove è andata in onda la replica di Little Big Italy che è stata seguita da 414.000 spettatori pari al 2.3% di share. Si prosegue con 20 dove è andato in onda Blade che ha raggiunto 418.000 spettatori (pari al 2.4% di share). Su Rai4 Il 13° guerriero sigla 332.000 spettatori (1.8%). Su TopCrime Colombo: Sulle tracce dell’assassino è visto da 389.000 spettatori (2.1%) nella prima parte e 459.000 spettatori (2.6%) nella seconda parte. Infine su RaiMovie è andato in onda Passengers che ha raccolto 359.000 spettatori pari al 2% di share.