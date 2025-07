Ascolti TV martedì 1° luglio: chi ha vinto tra Un amore legale e Real Madrid Juve nel Mondiale per Club

video suggerito

Ilaria Costabile

Gli ascolti TV di ieri sera, martedì 1° luglio. In onda serie tv, film, eventi sportivi e programmi di approfondimento. Rai1 ha trasmesso la commedia romantica Un amore regale. Su Canale5, invece, spazio alla partita Real Madrid-Juventus per la Coppa del Mondo Club. Vediamo tutti i dati Auditel di martedì 1° luglio.

La sfida degli ascolti TV tra Rai 1 con Un amore regale e Canale 5 con la Coppa del Mondo

Nella prima serata di martedì 1° luglio, la programmazione televisiva ha dato spazio al debutto del film per la tv Un amore regale, produzione Hallmark per il piccolo schermo, che rientra nel catalogo delle commedie romantiche dallo stile principesco. La pellicola ha catalizzato l'attenzione di 2.091.000 spettatori arrivando al 13.3% di share. Su Canale 5, invece, spazio al match tra Real Madrid-Juventus nell'ambito del Mondiale per Club, che ha visto la squadra dei bianco neri abbandonare il torneo. La partita, però, ha interessato ben 4.706.000 spettatori con uno share del 29.2%. Vincendo, di fatto, la prima serata.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2, il programma di interviste condotto da Monica Setta, Storie al Bivio Show ha intrattenuto 590.000 spettatori arrivando al 5.5% di share Su Italia1 …e alla fine arriva Polly è stata la scelta di 802.000 spettatori con il 5.1% di share. Su Rai3 Kilimangiaro On the Road ha segnato 614.000 spettatori con il 4.1% di share. Su Rete4 È Sempre Cartabianca ha registrato 693.000 spettatori con il 6.1% di shate. Su La7 In Onda Prima Serata ha raggiunto 792.000 spettatori toccando il 5% di share. Su Tv8 Il matrimonio del mio migliore amico ha ottenuto 298.000 spettatori con il 2% di share. Sul Nove Il tesoro dell’Amazzonia radunato 221.000 spettatori con l’1.5% di share.