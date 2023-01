Che Dio ci Aiuti 7 vince gli ascolti tv e supera anche la Coppa Italia La fiction di Rai1 vince la gara degli ascolti tv, nonostante la partita di Coppa Italia in prima serata su Canale 5.

A cura di Ilaria Costabile

La serata di giovedì 19 gennaio 2023 ha visto scontrarsi alcuni programmi che solitamente generano un certo interesse nel pubblico, occupando lo spazio del prime time. Sebbene un po' in calo rispetto alla prima puntata, la fiction di Rai1 "Che Dio ci Aiuti", ormai alla sua settima stagione, ha guadagnato l'attenzione di più di quattro milioni e mezzo di telespettatori. Poco sotto i dati della rete ammiraglia Rai1 si posiziona Canale 5, dove è stata trasmessa la partita di Coppa Italia tra Juventus e Monza. Su Italia 1, invece, continua la carrellata di film dedicati a Harry Potter. Non decolla, invece, Splendida Cornice di Geppi Cucciari, su Rai3, che pur essendo un programma che ha l'intento di portare la cultura in prima serata, che però sembra non avere riscontro nel pubblico che gli preferisce, almeno per adesso, programmi di altro genere.

Ascolti tv giovedì 19 gennaio 2023

Nella serata di ieri, giovedì 19 gennaio 2023, su Rai1 la fiction Che Dio Ci Aiuti 7 è stata la scelta di 4.586.000 spettatori pari al 24%. Su Canale 5 la partita di Coppa Italia Juventus-Monza è stata vista da 4.375.000 spettatori segnando al 20.4% di share. Su Rai2 The Equalizer 2 – Senza Perdono ha catturato l'attenzione di 1.035.000 spettatori registrando il 5.3% di share. Su Italia 1 Harry Potter e la Camera dei Segreti ha radunato davanti al piccolo schermo 1.144.000 spettatori con il 7% di share. Su Rai3 Splendida Cornice è stato seguito da 698.000 spettatori segnando uno share del 3.4%. Su Rete4 Dritto e Rovescio ha registrato 1.142.000 spettatori ottenendo il 7.4% di share. Su La7 Piazza Pulita è stato seguito da 804.000 spettatori guadagnando uno share del 5.2%. Su Tv8 Quelle Brave Ragazze ottiene 450.000 spettatori con il 2.4% di share. Sul Nove Milano-Palermo: il ritorno ha raccolto 232.000 spettatori con l’1.1%.