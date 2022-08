Arisa compie 40 anni, gli auguri di Vito Coppola: “Anima limpida, sei il pane, un dono della natura” Arisa festeggia i suoi quarant’anni. Tra i tanti messaggi di auguri, spicca quello tenerissimo del suo ex Vito Coppola.

A cura di Daniela Seclì

Il 20 agosto, Arisa festeggia i suoi 40 anni. La cantante, amatissima dai colleghi e dal pubblico, è stata sommersa di messaggi di auguri. Tra i tanti, è spiccato quello del suo ex fidanzato Vito Coppola, il ballerino che ha conosciuto nel corso dell'esperienza di Ballando con le stelle.

La dedica di Vito Coppola per Arisa e la risposta della cantante

Vito Coppola, per fare i suoi auguri ad Arisa, ha pubblicato un video che risale al 24 dicembre del 2021 e che immortala uno dei momenti trascorsi insieme. In particolare, il breve filmato li ritrae per strada a osservare, incuriositi, alcuni buoi al pascolo, sperando di poterli accarezzare:

Venerdì 24 Dicembre 2021 – ore 11.31 A metà strada “tra” Eboli e Pignola. Uno dei momenti più random e belli, che custodisco gelosamente. Questa foto e questo video sono secondo me tra i più significativi e rappresentativi. “Eh già, che bello essere provinciali! È ad oggi un privilegio.” Tu sai già tutto. Io so già tutto. L’importante è questo, e nessuno potrà e dovrà mai capire. Tanti auguri a Te, che sei il pane. Buon compleanno a Te, che hai un’anima bianca come la neve, limpida come l’acqua e fresca e leggera come l’aria. “Sei un dono della natura.”

Arisa è sembrata colpita dalla dedica e ha replicato: "Grazie cuore mio".

Arisa e la "convalescenza" dopo la fine dell'amore con Vito Coppola

In un'intervista rilasciata in questi giorni al settimanale Oggi, Arisa ha raccontato come sta vivendo la fine della storia con Vito Coppola:

Sono in convalescenza, dopo l’ultima storia. Ho capito che devo avere a che fare con persone della mia età, è difficile relazionarsi con chi è più piccolo. Non sempre mi sono presa cura dell’altro, in questo ultimo amore l’ho fatto e non ha pagato. Bisogna trovare l’equilibrio giusto, in cui sei amata tanto quanto ami.

A giudicare dal messaggio del ballerino, nonostante la relazione sia finita, i due sembrano essere rimasti in ottimi rapporti.