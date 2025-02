video suggerito

Andrea Delogu: "Il mio ex sparì nel nulla, iniziai ad avere attacchi di panico. Mia madre mi fece reagire" In un lungo post su Instagram, Andrea Delogu ha parlato del suo passato sentimentale. L'attrice ha raccontato di quando l'ex fidanzato sparì nel nulla senza darle spiegazioni, lasciandola devastata: "Era sparito da 2 mesi, mi sentivo persa e stupida". Ad aiutarla sua madre: "Mi disse 'darei 5 anni della mia vita per non vederti soffrire'".

A cura di Elisabetta Murina

Andrea Delogu ha raccontato un episodio difficile del suo passato sentimentale. L'attrice oggi è felicemente fidanzata con il modello Luigi Bruno, ma diversi anni fa un ragazzo di cui si era innamorata sparì nel nulla senza darle alcun tipo di spiegazione. "Lui era sparito e io ero devastata, avevo cominciato ad avere i primi attacchi di panico, sentirmi persa e soprattutto stupida", ha raccontato in un lungo post su Instagram.

Il racconto di Andrea Delogu sul suo passato sentimentale

Delogu ha parlato del suo passato sentimentale in un lungo post su Instagram, soffermandosi su un episodio che l'ha fatta soffrire particolarmente. Aveva 23 anni, viveva a Milano insieme a sua sorella e si era innamorata di un ragazzo famoso, che all'improvviso scomparve senza darle alcuna spiegazione:

A quel tempo lavoravo per una piccola emittente musicale e abitavo a casa di mia sorella, perché già allora sopravvivere a Milano da soli era arduo. Ero imbottigliata nel traffico con mia madre che era salita da Rimini a trovarci. Aveva in mano un settimanale e dei fazzoletti per me. Era estate e due mesi prima un ragazzo di cui mi ero perdutamente innamorata era scomparso. Scomparso nel senso che era sparito, mi aveva ghostato, da un giorno all'altro non si era più fatto vivo. Io abitavo a Milano lui a Roma. Lui era conosciuto e io ovviamente no.

La sparizione di questo ragazzo lasciò Delogu "devastata", tanto che iniziò ad avere i primi attacchi di panico e a sentirsi "persa e soprattuto stupida". "Avrei voluto incontrarlo non per vendicarmi o picchiarlo o piangere disperata, ma solo per chiedergli ‘perché?'. Era sparito da due mesi ma io dentro ancora pensavo che fosse uno strano modo per dimostrare amore, quell'amore troppo grande che mi raccontava provava per me", ha spiegato l'attrice e conduttrice. Aveva la speranza che ci fosse ancora una possibilità e che non fosse un addio definitivo: "Quell'amore incredibile, indomabile. E pensavo che quest'amore fosse così grande che lui doveva riprendere fiato, per quello per due mesi era sparito e io lo aspettavo".

"Darei 5 anni della mia vita per non vederti soffrire", le parole della madre

Ad aiutare Delogu in quella situazione e a farle aprire gli occhi fu la madre, che le mostrò alcune foto del ragazzo in questione paparazzato mentre baciava un'altra ragazza:

Lo aspettavo fino a quel momento, in macchina con mia madre e quel giornale in mano dove c'erano foto di lui e un'altra ragazza che si baciavano, ed erano felici e io non lo sapevo che facesse così male la felicità di qualcun altro. Il dolore era così forte che la gola mi si congelò e cominciai a non riuscire a respirare.

La madre le disse: "darei 5 anni della mia vita per non vederti soffrire amore mio'". Una frase che porta con sè ancora oggi e che l'aiutò a capire che il dolore non era solo suo:

Lì capii che quel dolore non era solo mio, che dovevo reagire quando ne sarei stata in grado, quando avrei ritrovato le forze. Non li volevo quei 5 anni e non volevo che valesse così tanto quel male. I pezzi li misi insieme negli anni, purtroppo durò troppo il restauro della fiducia, della spensieratezza, del coraggio di riprovarci ma ci riuscii. E ci riuscii grazie anche a quel momento nel traffico con mia madre perché sapevo che non ero davvero sola.