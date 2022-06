Andrea Della Cioppa dopo Veronica Rimondi: “Voglio innamorarmi, accetterei subito il trono” Andrea Della Cioppa, l’ex corteggiatore di Veronica Rimondi, nonostante la delusione di non essere stato la scelta finale della tronista non ha perso la voglia di innamorarsi e accetterebbe anche un trono.

A cura di Ilaria Costabile

Andrea Della Cioppa è stato uno degli ultimi corteggiatori apparsi in questa stagione del Trono Classico, arrivato nel dating show per conoscere Veronica Rimondi. Il ragazzo romano ha subito mostrato un certo interesse per la tronista che, però, si è lasciata prendere dalla conoscenza con Matteo Farnea. Nonostante la mancata scelta il 29enne non ha perso la voglia di innamorarsi e non disdegnerebbe un futuro trono in trasmissione.

Il percorso di Andrea a Uomini e Donne

Intervistato da MondoTv24, il corteggiatore racconta la sua esperienza nel programma di Canale 5, dove in poco tempo è riuscito a farsi apprezzare dai telespettatori che, infatti, speravano potesse essere lui la scelta finale di Veronica. Andrea, quindi, non rinnega nulla del suo percorso:

Il mio è stato un percorso breve, ma intenso. Ma nonostante questo credo che Veronica e le persone mi abbiamo conosciuto per quello che sono. Io sono così. Ironico, con la battuta, ma sono anche un tipo istintivo, fumantino. Così come credo di avere una mia personalità abbastanza marcata. Quindi credo di essere uscito per quello che sono. Sono sempre andato dritto sulla mia strada. Meglio nella vita provarci che avere il rimpianto di non averci provato.

Il possibile futuro da tronista

Non sarebbe la prima volta che uno dei corteggiatori diventi a sua volta tronista, è accaduto in più circostanze, anche piuttosto di recente come con Luca Salatino o con Matteo Ranieri che, poi, alla fine hanno trovato la persona con cui lasciare il programma e costruire qualcosa di più lontano dalle telecamere. Davanti all'ipotesi di avere un trono tutto suo Andrea non si tira indietro e, anzi, dichiara:

