Ambra Angiolini bacia un uomo misterioso: “Nuovo amore dopo Massimiliano Allegri” Ambra Angiolini avrebbe un nuovo amore. Diva e Donna pubblica le foto del bacio con un uomo misterioso: “Si frequenterebbero da poche settimane”.

A cura di Daniela Seclì

Fonte Diva e Donna

Ambra Angiolini avrebbe un nuovo amore dopo la fine della relazione con Massimiliano Allegri. A diffondere la notizia è stato il settimanale Diva e Donna, che su Instagram ha diffuso uno scatto che immortala la conduttrice, attrice e giudice di X Factor 2022 mentre bacia un uomo misterioso.

Ambra Angiolini frequenterebbe l'uomo da alcune settimane

Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato su Instagram uno scatto che ritrae Ambra Angiolini mentre è seduta a un tavolo con un uomo. I due mangiano qualcosa insieme e poi si scambiano un bacio. Secondo la rivista, il misterioso cavaliere, di cui non è stata diffusa l'identità, sarebbe la nuova fiamma della conduttrice, che presto vedremo in veste di giudice di X Factor:

"Ambra, il bacio con un nuovo cavaliere. La conduttrice, che sarà nella giuria di "X Factor" nella prossima stagione, ha un nuovo amore dopo la fine della storia con Massimiliano Allegri. In questa immagine esclusiva, che fa parte di un servizio più ampio che potete trovare solo su "Diva e donna", Ambra bacia un uomo misterioso che frequenterebbe da poche settimane".

Al momento, la diretta interessata non si è espressa a riguardo. Ambra Angiolini non ha mai amato rendere pubblica la sua vita privata, prediligendo la riservatezza anche per proteggere i suoi figli.

La storia d'amore con Massimiliano Allegri è un ricordo

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sono lasciati a ottobre del 2021. Una rottura che è arrivata all'improvviso dopo quattro anni di relazione. Non appena il gossip si è diffuso, sui giornali che si occupano di cronaca rosa hanno cominciato a serpeggiare i dettagli della crisi. Si è parlato di un tradimento, che Ambra avrebbe scoperto attraverso delle prove trovate nell'auto dell'allenatore della Juventus. Striscia la Notizia consegnò un tapiro ad Ambra, che fece discutere perché i legali dell'attrice parlarono di spettacolarizzazione del dolore della loro assistita. Ci pensò la figlia Jolanda a difenderla: "La sofferenza delle persone non mi diverte. E sì, mi sento di dirlo perché c'è di mezzo la mia mamma, ma lo penso a prescindere".