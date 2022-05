Uomini e Donne: Ida Platano bacia un uomo in un locale, sarebbe il nuovo Cavaliere Marco Ida Platano è stata beccata in un locale di Milano mentre bacia un uomo che potrebbe essere il nuovo Cavaliere Marco, arrivato a Uomini e Donne per lei: il video reso pubblico da IsaEChia.

A cura di Gaia Martino

Ida Platano è stata beccata mentre bacia un uomo in un locale a Brescia. La Dama di Uomini e Donne, una delle più famose e chiacchierate del programma, dopo la storia d'amore naufragata con Riccardo Guarnieri è tornata nel dating show per trovare l'amore, e stesso discorso vale, da qualche settimana, anche per il suo ex. Mentre l'opinionista Tina Cipollari in puntata sostiene che sia ancora innamorata del pugliese, la Platano nella realtà si diverte tra le braccia di un altro uomo che – stando alla puntata andata in onda oggi pomeriggio – potrebbe essere l'ultimo Cavaliere arrivato, Marco.

Il video di Ida mentre bacia un uomo

È IsaeChia a mostrare il video di Ida Platano mentre bacia un altro uomo con cui avrebbe trascorso una serata a Brescia. "Si baciavano tranquillamente avanti tutti, senza problemi" sono le parole della talpa che ha ripreso il romantico momento. Dalle immagini è chiaramente visibile che non si tratta di Riccardo Guarnieri che, tornato nel dating show dopo la storia con Roberta Di Padua, l'ha invitata diverse volte a ballare al centro dello studio. L'uomo in questione che bacia la Dama potrebbe essere Marco, il nuovo Cavaliere presentato in puntata oggi, che da subito ha attirato la sua attenzione.

Chi è Marco, il nuovo Cavaliere di Ida Platano

Nella puntata di Uomini e Donne oggi sono scesi due nuovi uomini per la Dama Ida Platano ma solo Marco ha catturato la sua l'attenzione. Il Cavaliere si è presentato al centro dello studio. Ha 37 anni ed è della provincia di Milano. Come hobby fa il personal trainer, è un fan dello sport, e nella vita è un operaio elettromeccanico. Non ha figli e non è mai stato sposato. "Mi hai colpito, sei particolare e mi piaci" sono state le prime parole dell'uomo rivolte a Ida che hanno – da subito – generato il caos in studio.