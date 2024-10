video suggerito

Amber Anderson e Connor Swindells sposi: sono le star di Peaky Blinders e di Sex Education Le due stelle di Peaky Blinders e Sex Education si sono sposate: la coppia si è conosciuta sul set di Emma, nel 2020. Il matrimonio celebrato da Alistair Petrie, che recita nel ruolo del padre di Connor nella serie teen di Netflix. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Due stelle della serialità televisiva si sono unite in matrimonio. Parliamo di Amber Anderson e Connor Swindells, rispettivamente noti per i ruoli di Diana Mitford in Peaky Blinders e del bulletto che scopre di essere gay Adam Groff in Sex Education. Gli attori si sono conosciuti proprio sul set: erano insieme nel film Emma di Autumn De Wilde. Un grande cliché di Hollywood: prima l'amicizia a lavoro, poi l'amore.

Un matrimonio al top: celebrato nelle Highlands in Scozia

Amber Anderson e Connor Swindells hanno scelto le tradizionali Highlands in Scozia. Lei ha vestito un abito Vivienne Westwood, lui in doppiopetto blu e cravatta scozzese. Il matrimonio è stato celebrato dall'attore Alistair Petrie, che recita nel ruolo del padre di Connor in Sex Education. A Vogue, presente al matrimonio con un servizio esclusivo, la coppia si racconta: "Siamo finiti insieme durante il primo lockdown,” ha spiegato Amber. “Vivevamo entrambi da soli e relativamente vicini, quindi abbiamo deciso di stare insieme. Abbiamo davvero avuto modo di sostenerci a vicenda durante quel periodo. Il lockdown ci ha dato tempo l’uno per l’altra che non avremmo avuto se fossimo stati via per le riprese. Il nostro primo appuntamento ufficiale è stato letteralmente circa tre mesi dopo l’inizio della nostra relazione, quando tutto ha riaperto. Sembra che abbiamo fatto tutto al contrario, in un certo senso strano.”

Connor Swindells: "Le ho chiesto di sposarmi dopo un viaggio in Italia"

Connor Swindells ha chiesto ad Amber di sposarlo subito dopo un viaggio in Italia, dove era per lavoro: "Ero in Italia per girare un film pochi mesi prima del viaggio, quando ho realizzato che sarebbe stato il momento giusto,” racconta Connor. “Ho incaricato il mio migliore amico Oakley di occuparsi sia del recupero che del trasporto dell’anello, compito che ha svolto con grande diligenza, sapendo bene che Amber avrebbe fiutato qualsiasi indizio di una proposta – era l’unico modo.”

Leggi anche Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi sposi, le foto delle nozze in Italia con una star di Stranger Things