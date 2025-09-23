Gossip
Alice Martinelli de Le Iene è diventata mamma, le foto con il piccolo Orazio Alejandro

Alice Martinelli de Le Iene è diventata mamma per la prima volta. A distanza di una settimana dal lieto evento, la giornalista condivide nuovamente alcuni scatti in cui si mostra insieme a suo figlio Orazio Alejandro.
A cura di Ilaria Costabile
Immagine

Alice Martinelli, volto assai noto del programma di Italia1, Le Iene, è diventata mamma. Il suo primogenito è nato il 15 settembre, come è stata lei stessa a comunicare sui social pubblicando alcuni scatti. A distanza di una settimana, la neo mamma condivide nuovamente quei primi momenti con suo figlio, pubblicando altri scatti dei loro primi momenti insieme a casa.

I primi scatti di Alice Martinelli neomamma

Gli scatti in ospedale, con lo sguardo perso e sognante nel viso crucciato del piccolo che, da poco, ha visto la sua prima luce, è così che Alice Martinelli si mostra, condividendo la gioia di essere diventata mamma. Nel post della scorsa settimane e condiviso in queste ore, la giornalista de Le Iene, scrive:

Ciao Orazio Alejandro. Benvenuto in questo nostro mondo, che spero possa regalarti tutto quello che desideri. Sei l’emozione più forte e indescrivibile che abbia mai provato.

Qualche giorno fa, invece, un post per raccontare il ritorno a casa dall'ospedale, con alcuni foto in cui Martinelli si mostra seduta a gambe incrociate sul letto, tenendo tra le braccia il piccolo Orazio Alejandro, inquadrando anche la culla e lo sgambettare del piccolo, visibilmente sveglio.

Il matrimonio un anno fa e l'annuncio della gravidanza

La giornalista aveva annunciato la gravidanza con un post, a marzo di quest'anno, pubblicando l'ecografia e anche un piccolo video in cui inquadrando lo schermo dell'ecografo, prova a riprendere i piccoli movimenti del suo bambino. "E chi l’avrebbe mai detto che il 2025 ci avrebbe portato una baby Iena!! Anzi, a quanto pare… UN baby Iena" aveva scritto. A un anno di distanza dal suo matrimonio, celebrato a settembre 2024, Alice Martinelli si trova a festeggiare un altro evento importante, quello che ha reso lei e il suo compagno genitori per la prima volta.

