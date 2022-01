Alfonso Signorini sfotte Delia Duran: “Sei una minus habens?” Alfonso Signorini non è tenero con Delia Duran e, giocando con le parole degli altri della casa, le dà della “minus habens”.

La trentottesima (!!!) puntata del Grande Fratello Vip comincia tanto per non cambiare dal triangolo che vede Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran. Un triangolo che si smonta e si rimonta, si configura in continuazione. Alfonso Signorini non è tenero con Delia Duran e giocando con le parole degli altri della casa, le dà della minus habens: "Barù dice che non hai le capacità intellettuali per capire questo gioco, Soleil dice che hai due neuroni in testa. Sei una minus habens come pensano tutti?".

Cosa significa minus habens?

Che cosa significa ‘minus habens'? Da dizionario: Deficiente, idiota. E ancora: Persona che si trova in posizione di svantaggio rispetto alla maggioranza dei cittadini.

La versione di Delia Duran

Delia Duran attacca la sua solita tiritera, spiegando che all'interno della casa ha scoperto da Soleil una verità mentre Alex Belli fuori dalla casa le aveva raccontato un altro tipo di verità. Ma allora come stanno le cose? Nessuno lo sa, forse Alex Belli le chiarirà ulteriormente nell'ennesimo confronto. Vedremo. Intanto, queste sono le parole di Delia Duran.

Ho scoperto da Sole che si amavano, ma io ho sempre solo saputo che si volevano bene ma che la dichiarazione sua a lei non c'è assolutamente stata. In questo momento sono confusa. Voglio il parere di Alex e quindi a questo punto se lui mi conferma o meno, si decida di quello che vuole fare nella sua vita. Che abbia le palle e dica la verità perché a me non mi sta più bene. Cosa vuole adesso? Io sono disposta a finire questa relazione.

Poi Barù replica a quello che ha detto Alfonso Signorini: "Una donna ferita come te non è capace a reggere il gioco. Solo questo ho detto". Barù aveva già difeso Soleil e dopo aver corretto il tiro, c'è l'occasione poi per Soleil che ammette: "Io non ho mai valutato l'opzione di innamorarmi di una persona occupata, non ci ho mai pensato. Non potrei mai andare con un uomo sposato. Non gliel'ho mai detto ma lui ha sempre pensato questo". E ancora: "È urgente che Alex Belli prenda una posizione, c'è Delia qui che aspetta, noi siamo da mesi a capire".