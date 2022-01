Barù rifiuta Delia al GF Vip: “Io ti proteggo, gli altri vogliono le clip nel serale” Barù Gaetani nella Casa del GF Vip ha rifiutato Delia Duran: il concorrente ha avuto una reazione forte quando la modella venezuelana ha provato ad abbracciarlo.

A cura di Gaia Martino

L'ingresso di Delia Duran al GF Vip è stato una sorpresa per tutti: la venezuelana si è fatta subito voler bene dagli inquilini della Casa di Cinecittà. Anche il rapporto con Soleil Sorge che sembrava destinato a creare scintille ha trovato la pace e negli ultimi giorni la compagna di Alex Belli si è avvicinata anche a Barù. In diverse occasioni la modella si è avvicinata al nipote di Costantino della Gherardesca ma ha sempre trovato un muro. Ieri il concorrente ha chiarito in maniera dura la sua posizione.

Barù rifiuta Delia Duran

Barù Gaetani non sembra avere problemi a dire liberamente ciò che pensa. Ieri Delia Duran ha confessato di aver cambiato idea su lui e intenta ad abbracciarlo è stata rifiutata.

"Prima mi stavi antipatico, ora mi piaci, mi piace la tua ironia" ha detto la modella venezuelana al suo inquilino il quale ha subito replicato: "Io ti ho solo voluto proteggere". A quel punto Delia si è alzata per dargli un abbraccio ma Barù, inaspettatamente, ha avuto una reazione particolare: "Non mi piace l'affetto, che ci si tocca, ci si bacia, ti conosco da due giorni. Sei sposata". La Duran non ha preso sul serio le parole e gli ha subito chiesto: "Ma che cattivo, hai paura di me?". La replica di Barù non è tardata ad arrivare: "Ho paura del mio effetto su di te, sono l'unico che ti ha voluto proteggere in questa situazione. Agli altri frega fare le clip, l'unico a cui non frega niente sono io".

Il discorso di Delia a Jessica su Barù

Delia Duran sembra voler far nascere la fiamma tra Jessica Selassié e Barù Gaetani e proprio ieri, nel pomeriggio, mentre cucinava insieme alla principessa le ha chiesto: "Ma a te piace lui? A lui non piacciono gli abbracci". Jessica sostiene che sia troppo timido: "Un abbraccio va coltivato, come l'orto" – ha scherzato – "Si imbarazza facilmente, è timido. Unisce la sua dolcezza nell'ironia". Nella Casa del GF Vip tutti gli inquilini credono che tra Barù e Jessica ci sia del tenero ma, a detta di Manila, ‘è lui che si deve dare una svegliata'.