Alfonso D'Apice e la frecciata a Helena e Javier: "Io e Chiara lontani dai social, chi fa il contrario non sta bene" In una diretta su Instagram, Alfonso D'Apice ha affermato che lui e Chiara Cainelli preferiscono vivere in privacy la loro storia, senza condividere video sui social. Le dichiarazioni potrebbero essere lette come una frecciata ad alcuni ex inquilini. Su tutti, Helena Prestes e Javier Martinez.

A cura di Sara Leombruno

Sono passate ormai settimane dalla fine del Grande Fratello, ma tra alcuni concorrenti ancora non sembra scorrere buon sangue. In una diretta su Instagram, Alfonso D'Apice ha affermato che lui e Chiara Cainelli preferiscono vivere in privacy la loro storia, senza condividere video sui social. Le dichiarazioni potrebbero essere lette come una frecciata ad alcuni ex inquilini. Su tutti, Helena Prestes e Javier Martinez.

Le parole di Alfonso D'Apice

A seguito delle discussioni avute proprio con Helena in Casa, anche il rapporto tra Javier e Alfonso D’Apice si è freddato, nonostante siano sempre stati grandi amici. Nel corso di un live su Instagram, il napoletano ha dichiarato che lui e Chiara preferiscono vivere in privacy la loro storia: "Siamo contenti che vogliate condividere con noi la nostra vita, ma all’inizio ci siamo presi un po’ di tempo per noi, cosa che ci è venuta in automatico. Secondo me, le coppie che fanno il contrario, lo fanno tra di loro non stanno bene. Noi stiamo benissimo, quindi non abbiamo bisogno di fare la storia o i TikTok”.

Nonostante non abbia fatto esplicitamente il nome di Helena e Javier, sul web hanno cominciato a farsi insistenti le critiche dei fan della coppia, che hanno interpretato quanto detto come una chiara frecciata rivolta a loro, visto che i due sono molto attivi sui social e condividono spesso filmati che li ritraggono insieme.

Le parole su Shaila e Lorenzo

Altro oggetto di discussione è stato anche quando detto da D'Apice sulla ormai ex coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Durante la live in questione, infatti, il ragazzo ha augurato il meglio a tutte le coppie formatesi nel Grande Fratello. Tutte, fuorché quella formata dal modello e. dall'ex velina di Striscia: “Io voglio il bene di tutti. Helena e Javier come le altre coppie. Mariavittoria e Tommaso, Shaila e…Vabbè Shaila e Lorenzo non più”.