video suggerito

Helena Prestes ha un crollo al Grande Fratello, Javier Martinez si preoccupa: “Resisti e ti prometto che non piangerai più” Al Grande Fratello, Helena Prestes è crollata in lacrime. Il fidanzato Javier Martinez si è subito preoccupato per lei e le ha espresso il suo amore e la sua vicinanza sui social. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

445 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Manca pochissimo alla finale del Grande Fratello. Lunedì 31 marzo si concluderà questa lunghissima edizione e conosceremo il vincitore. I concorrenti sono sempre più provati. In queste ore, Helena Prestes si è sciolta in un pianto inconsolabile. Sui social la reazione del fidanzato Javier Martinez.

Le lacrime di Helena Prestes al Grande Fratello

Al Grande Fratello, i finalisti sono sempre più stanchi. Le emozioni e le tensioni accumulate negli ultimi mesi si fanno sentire. Manca poco e potranno tornare alle loro vite, ma l'ultimo miglio si sta rivelando particolarmente faticoso per alcuni. Helena Prestes, nelle ultime ore, si è sciolta in un pianto inconsolabile. Secondo quanto riporta il sito ufficiale del reality condotto da Alfonso Signorini, il crollo avvenuto mentre era in compagnia di Jessica Morlacchi e di Mariavittoria Minghetti sarebbe stato causato dalla sopraffazione dovuta "all'uscita di Javier da un lato e al clima poco leggero con Zeudi Di Palma dall'altro". Mariavittoria le ha fatto subito sentire la sua vicinanza, abbracciandola, consolandola e assicurandole che manca poco e potrà riabbracciare l'uomo che ama. Helena Prestes ha preferito non scendere nei dettagli quando le è stato chiesto perché stesse così male.

La reazione di Javier Martinez

La scena non è di certo passata inosservata. Fuori dalla casa, Javier Martinez ha visto la sua fidanzata in difficoltà e le ha rivolto una dedica su Instagram. L'ex concorrente del Grande Fratello, uscito dalla casa a un passo dalla finale, ha dichiarato:

Leggi anche Shaila Gatta cancella le foto con Lorenzo Spolverato dopo il GF, poi conferma la crisi con una emoticon

Non ho parole…dico solo che mi piange il cuore vederti così. Più passa il tempo e più mi accorgo di quanto tu sia straordinaria…è quasi finita amore, resisti e ti prometto che non verserai più una lacrima. Ti amo cavallina mia.

Lunedì 31 marzo potranno riabbracciarsi.