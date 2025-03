video suggerito

Javier Martinez nella notte guarda la diretta del GF e risponde a Helena Prestes: “Non vedo l’ora” Javier Martinez nella notte stava guardando la diretta del Grande Fratello: Helena Prestes, in giardino, ascoltava la canzone Privilege di The Weekend e esclamava “Manca poco”, emozionandosi. Il pallavolista da casa le ha risposto con una story su Instagram: “Hai detto bene”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Javier Martinez è tornato dai suoi cari dopo l'esperienza al Grande Fratello. Il pallavolista argentino ha dovuto abbandonare la casa di Cinecittà a un passo dalla finale: nella puntata del reality di lunedì 24 marzo 2025 ha salutato la fidanzata Helena Prestes promettendole di aspettarla fuori. Ieri sera con alcune IG story ha salutato i fan prima di documentare la sua cena con gli amici. Poi nella notte il messaggio per la modella brasiliana che stava guardando nella diretta televisiva: "Non vedo l'ora".

Le prime parole di Javier Martinez dopo l'eliminazione dal GF

"Sono uscito dalla casa, sono scombussolato. Ora andrò a mangiare, vi ringrazio per tutto" ha dichiarato Javier Martinez in un video registrato per i fan e condiviso tra le stories di Instagram. L'ormai ex concorrente dopo l'eliminazione dal reality è tornato a casa e ieri sera ha cenato insieme ai suoi amici per festeggiare il suo lungo percorso nella casa di Cinecittà. Tra i presenti anche Gessica Notaro, che più volte gli ha fatto la sorpresa al Grande Fratello. L'attivista e sua cara amica lo ha ripreso con il suo cellulare e pubblicato alcune immagini tra le stories al ristorante. "Non abbiamo aspettato nemmeno 24ore per festeggiare", le parole.

La dedica per Helena Prestes dopo averla vista in tv: "Manca poco"

Tornato a casa Javier Martinez ha acceso la diretta del Grande Fratello per guardare la sua fidanzata, Helena Prestes. In quel momento la modella brasiliana era in giardino con Mariavittoria Minghetti e ascoltando la canzone Privilege di The Weekend, ha esclamato: "Manca poco. Bellissima questa canzone".

Il pallavolista argentino, tra le stories, ha risposto alla fidanzata dimostrando a tutti di essere "connesso" con lei: sulle note della stessa canzone dei The Weekend, ha scritto "Hai detto bene…Manca poco..e non vedo l'ora".