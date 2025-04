video suggerito

Alessio Corvino e Lavinia Mauro voltano pagina dopo la rottura: lei è fidanzata con il produttore di Achille Lauro Alessio Corvino e Lavinia Mauro hanno voltato pagina dopo la fine della loro storia, nata a Uomini e Donne nel 2023. L'ex corteggiatore è uscito allo scoperto con la sua ex Dalila. La tronista dell'edizione 2022, invece, è impegnata con Matteo Ciceroni, dj e produttore di Achille Lauro.

A cura di Gaia Martino

Dopo la scelta a Uomini e Donne e la conseguente rottura arrivata dopo circa 1 anno, Alessio Corvino e Lavinia Mauro hanno ufficialmente voltato pagina. Annunciarono la fine della loro storia nel maggio 2024: su Instagram spiegarono di aver deciso di prendere due strade separate conservando l'affetto e la stima che li aveva uniti. A distanza di un anno, l'ex corteggiatore napoletano è tornato tra le braccia della sua ex fidanzata di nome Dalila, mentre la tronista dell'edizione 2022 ha trovato un nuovo amore, il dj e produttore di Achille Lauro, Matteo Ciceroni.

Il ritorno di fiamma tra Alessio Corvino e la sua ex Dalila D'Andrea

Si parlava già da tempo di un ritorno di fiamma tra Alessio Corvino e la sua ex: nelle ultime ore l'ex corteggiatore ha confermato la pace fatta con Dalila D'Andrea, la sua ex compagna, attraverso alcune fotografie che li raffigurano insieme durante un viaggio in Francia. Si trovano ad Antibes e tra le stories hanno condiviso una foto nella quale, seppur non si mostrano di viso, confermano la loro vicinanza. Due giorni fa, in aereo, lui aveva condiviso una foto che vedeva la compagna di spalle mentre erano intenti a partire. Oggi i due non si nascondono più.

Lavinia Mauro con Matteo Ciceroni, dj e produttore che collabora con Achille Lauro

Anche Lavinia Mauro ha ritrovato l'amore dopo la fine della storia con Alessio Corvino nata a Uomini e Donne. L'ex tronista nelle ultime settimane è uscita allo scoperto con GowTribe, alias Matteo Ciceroni, noto dj e produttore musicale. Ha collaborato con Achille Lauro e alla realizzazione di numerosi canzoni – tra le più note – dell'artista tra cui anche l'ultima, dal titolo Amor. Tra i post condivisi nell'ultimo mese da Matteo Ciceroni che su Instagram si chiama gow_muzik, in uno è presente anche la giovane romana.