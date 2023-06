Al Pacino padre a 83 anni: “Ha chiesto il test di paternità, non poteva più avere figli” Noor Alfallah è incinta di Al Pacino: fonti a TMZ raccontano che il divo di Hollywood sarebbe rimasto scioccato alla notizia della gravidanza. Credeva di non poter più avere figli a causa di un problema di salute. Inoltre, secondo Showbiz411, i due non stavano più insieme. Per questo motivo avrebbe chiesto un test di paternità.

A cura di Gaia Martino

Ieri è giunta notizia che la compagna – o presunta ex – di Al Pacino, la 29enne Noor Alfallah, è incinta di 8 mesi ma il divo di Hollywood, secondo TMZ, ne sarebbe rimasto sorpreso al punto da mettere in dubbio la sua paternità. Si legge sul tabloid americano che l'attore avrebbe chiesto alla donna un test di paternità per dimostrare che il bambino fosse davvero suo, non potendo più avere figli: "Il test ha dimostrato che è lui il padre".

L'esito del test di paternità dimostra che il figlio è di Al Pacino

Secondo le ultime notizie che arrivano da TMZ, la notizia della gravidanza di Noor Alfallah sarebbe stata una doccia gelata per Al Pacino. L'attore credeva di non poter più avere figli avendo un problema di salute che causa infertilità: si legge che avrebbe così chiesto alla donna di effettuare un test del DNA il quale avrebbe dimostrato che il figlio è suo. "Ci è stato detto che Al non aveva idea fino a 2 mesi fa che la ragazza fosse incinta – ha spiegato una fonte a Tmz – e quando lo ha scoperto è rimasto scioccato", non solo per la sua difficoltà ad avere figli, anche perché i due, stando a quanto si legge, non avevano più una relazione.

"Al Pacino e Noor Alfallah non stavano più insieme"

Showbiz411 racconta che il divo sarebbe rimasto sorpreso anche perché non era più impegnato con l'influencer. I due non avevano più una relazione e Noor Alfallah avrebbe svelato l'imminente nascita del bebé solo dopo l'11esima settimana di gravidanza: "Sapeva che Al non voleva avere altri figli, non hanno una relazione, è un casino", le parole della fonte al tabloid. Nonostante le ultime notizie che circolano sul loro rapporto, i due sono stati avvistati e filmati mentre uscivano da un ristorante insieme:

Chi è Noor Alfallah

Su Noor Alfallah non si hanno molte informazioni. Originaria del Kuwait, Noor Alfallah sarebbe nata nel 1993 e lavorerebbe come influencer e produttrice nel mondo della tv. Al centro della cronaca rosa le sue relazioni con personaggi famosi: prima di Al Pacino c'è stato Mick Jagger. Al tempo, circa sette anni fa, lei aveva 22 anni e lui 74, ma "si teneva meglio di me", ha specificato Noor Alfallah in una recente intervista riferendosi al frontman dei Rolling Stones.