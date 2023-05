Al Pacino diventerà padre per la quarta volta a 82 anni, la fidanzata Noor Alfallah è incinta Al Pacino si prepara a diventare padre per la quarta volta a 82 anni, infatti aspetta un bambino dalla fidanzata 29enne Noor Alfallah, incinta di otto mesi. Lei, ex di Mick Jagger, si accompagna all’attore da qualche anno e adesso diventerà la madre di suo figlio.

Al Pacino si prepara a diventare padre per la quarta volta a 82 anni, infatti aspetta un bambino dalla fidanzata 29enne Noor Alfallah, incinta di otto mesi. L'iconico protagonista di Hollywood l'influencer hanno confermato, tramite un loro referente, la notizia a TMZ. Al Pacino come Robert De Niro (neo papà a 80 anni) si appresta a rinnovare la sua paternità durante la terza età.

Quanti figli ha attualmente Al Pacino

Al Pacino ha già tre figli con due donne diverse: con l'attrice Beverly D'Angelo, 71 anni, ha avuto due gemelli di nome Anton James Pacino e Olivia Rose Pacino, 22 anni, che hanno accolto nel 2001 dopo un percorso di fecondazione in vitro iniziato nel 1997. La figlia maggiore, la produttrice cinematografica Julie Marie Pacino, 33 anni, l'ha avuta invece con l'ex Jan Tarrant, insegnante di recitazione.

Beverly D'Angelo ha così commentato la sua storia con Al Pacino e la ‘complicata separazione' che ne è derivata: "La mia storia con Al è iniziata 27 anni fa, due artisti si sono incontrati, si sono innamorati. Abbiamo vissuto insieme per sette anni, avuto due figli e alla fine ci siamo lasciati". Nonostante la loro separazione, ha scritto, "abbiamo continuato costantemente il nostro viaggio come co-genitori – e siamo arrivati a condividere le nostre vite con un tipo più profondo di intimità, onestà e accettazione di quanto una relazione "tradizionale" avrebbe consentito".

Anton James Pacino, Olivia Pacino, Al Pacino, e Julie Marie Pacino

Chi è Noor Alfallah, fidanzata di Al Pacino

Originaria del Kuwait, Noor Alfallah sarebbe nata nel 1993 e lavorerebbe come influencer e produttrice nel mondo della tv. Poche le informazioni su di lei, prevalentemente di stampo sentimentale. Sì perché Al Pacino non è il primo personaggio famoso al quale si accompagna: prima di lui c'è stato Mick Jagger, storico frontman dei Rolling Stones. Al tempo, parliamo di quasi sette anni fa, lei aveva 22 anni e lui 74, ma "si teneva meglio di me", ha specificato Noor Alfallah in una recente intervista.

Con Mick Jagger e Nicolas Berggruen

In seguito si è parlato di lei anche dopo un avvistamento con il miliardario Nicolas Berggruen (in foto con lei nel post IG in alto) e con il regista e attore Clint Eastwood, che però lei si sarebbe apprestata ad associare a un semplice amico di famiglia. “Pacino e Noor hanno iniziato a vedersi durante la pandemia. Lei esce per lo più con uomini anziani molto ricchi. Sta con Al da un po’ di tempo e vanno molto d’accordo. La differenza di età non sembra essere un problema, anche se lui è più grande di suo padre”, si legge su TMZ.