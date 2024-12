Adriana Lima si è sposata, le nozze con Andre Lemmers nel deserto: la prima foto da marito e moglie

video suggerito

Adriana Lima si è sposata. La modella è convolata ufficialmente a nozze con Andre Lemmers, produttore cinematografico. I due sono una coppia dal 2021, quando si sono mostrati per la prima volta insieme in occasione del Festival del cinema di Venezia. Un anno dopo, nell'agosto 2022, sono diventati genitori del piccolo Cyan, che oggi ha due anni e mezzo. Per Lima si tratta del terzo figlio dopo Valentina e Sienna, nati dal precedente matrimonio con Marko Jaric.

La prima foto da marito e moglie

Con uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram, Adriana Lima ha reso pubbliche le nozze con Andre Lemmers. L'immagine mostra le sue mani intrecciate a quelle del neo marito, con la fede in primo piano e sullo sfondo le dune del deserto. In sottofondo il brano I Wanna Be Loved by You di Marilyn Monroe. Non si hanno dettagli in più riguardo al loro grande giorno, ma con molta probabilità l'unione è avvenuta durante un recente viaggio che hanno fatto ad Abu Dhabi. "Ufficialmente Mrs Lima Lemmers aka Limers", ha scritto ad accompagnare la foto, scherzando sul suo cognome e sul quello del neo marito, con una emaoji dell'anello e una vestita da sposa.

La storia d'amore con Andre Lemmers

Adriana Lima e Andre Lemmers hanno ufficializzato la loro storia d'amore nel 2021, quando hanno sfilato insieme sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Poi, come coppia, si sono mostrati insieme in altre occasioni pubbliche e, lontani dagli obbiettivi dei fotografi, sono stati paparazzati diverse volte per le strade di Los Angeles. "La mia anima gemella", scrisse la modella su Instagram parlando del fidanzato, agli inizi del loro amore. Insieme sono diventati genitori del piccolo Cyan, il terzo figlio per Lima e il primo insieme, nato il 29 agosto del 2022.