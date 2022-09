Adriana Lima mamma per la terza volta: è nato Cyan, il primo figlio con Andre Lemmers Adriana Lima è diventata mamma per la terza volta: é nato Cyan, il primo figlio con il produttore cinematografico Andre Lemmers. L’annuncio nel quale mostra l’occhio del bebé: “Cyan, il colore delle acque di Bora Bora e delle Maldive. Il nostro colore preferito”.

A cura di Gaia Martino

Adriana Lima è diventata mamma per la terza volta. La modella brasiliana che al Festival di Cannes lo scorso maggio ha sfilato con la pancia nuda conquistando il titolo di "moderna dea della maternità" ha dato alla luce Cyan lo scorso 29 agosto, ma solo oggi rende pubblica la notizia con i suoi fan. La top model e il fidanzato Andre Lemmers, con il quale è impegnata dal 2021, hanno dato il benvenuto in famiglia al primo figlio insieme, un fratellino per Valentina e Sienna, nati dal matrimonio tra la Lima e Marko Jaric. Cyan sta per "color ciano", "il colore delle acque di Bora Bora e delle Maldive" ha spiegato la modella, lo stesso degli occhi del bebé.

L'annuncio di Adriana Lima

Adriana Lima annuncia la nascita del suo terzo figlio su Instagram, Cyan, pubblicando una foto dell'occhio del bebé e spiegando il significato del nome scelto, ispirato ai colori del mare di Bora Bora e delle Maldive, i luoghi preferiti della famiglia. Il nome Cyan tradotto in italiano è Ciano, come il colore.

Il ciano è il colore tra il verde e il blu nello spettro della luce visibile. Il ciano è il colore delle acque di Bora Bora e delle Maldive, luoghi che la nostra famiglia ha sempre amato. Ora il ciano è il nostro colore preferito, il colore degli occhi del nostro bambino. Benvenuto nel nostro mondo CYAN LIMA LEMMERS, 29.08.22.

"Il bambino – nato a Santa Monica il 29 agosto – ha già le labbra e gli occhi della mamma" ha raccontato una fonte vicina alla coppia a People che ha svelato inoltre che ora "sono già a casa, in perfetta salute".

Leggi anche Giulia Pauselli è diventata mamma, è nato Romeo il primo figlio di Marcello Sacchetta

La storia d'amore tra Adriana Lima e Andre Lemmers

Adriana Lima e Andre Lemmers hanno ufficializzato la loro storia d'amore sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia lo scorso anno, nel 2021, e tra loro sarebbe scoppiato amore a prima vista. "La mia anima gemella" lo descrisse lei su Instagram poco prima di annunciargli che era incinta. Gli comunicò che sarebbe diventato padre realizzando un video divertente reso pubblico su Tik Tok: "Ad Andre piace spaventarmi ma oggi è il giorno della vendetta" scrisse, mostrando il produttore cinematografico con il test di gravidanza tra le mani.